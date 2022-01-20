Седокова раскрыла, кем работала в стрип-клубе
Популярная певица Анна Седокова обратилась в Instagram-сторис к своим подписчикам. Она рассказала некоторые факты из своей биографии, о которых кто-то из поклонников мог и не знать.
Популярная певица Анна Седокова обратилась в Instagram-сторис к своим подписчикам. Она рассказала некоторые факты из своей биографии, о которых кто-то из поклонников мог и не знать.
Ранее звезда не раз говорила о трудном детстве и конфликтах с мамой. Она отмечала, что ей рано пришлось уйти из дома. Анна подчеркнула, что сама стала зарабатывать с 15 лет.
Оказывается, в 16 лет Седокова работала ведущей в стриптиз-клубе. Темными ночами ее провожал до дверей мэр города, потому что подъезд был без освещения. В 20 лет Анна поехала в гастрольный тур по Японии, а в 21 родила дочь.
Сейчас Седоковой 39 лет и она не только успешная певица, но и бизнес-леди. В 2022 году бренду LA Story исполнилось 10 лет.
"Я выступала почти перед всеми президентами стран, в которых знают русский. Самый грозный президент аплодировал и танцевал под "Холодное сердце", - подчеркнула звезда, правда, имя не назвала.
В завершение знаменитость заинтриговала подписчиков и заверила, что еще о многом не рассказала.
Напомним, исполнительницу не сломали даже постоянные неудачи в любви. В сентябре 2020 года стало известно, что она вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который младшее ее на 9 лет.