28 ноября состоится премьера нового документального фильма режиссера Карлиса Лесиньша "Северный экспресс" (Nord Express), снятого студией Mistrus Media. Это документальны детектив, создававшийся несколько лет. Он повествует об истории строительства 870-километровой высокоскоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая началась с мечты соединить страны Балтии с остальной Европой, когда Эстония, Латвия и Литва в 1991 году восстановили свою независимость от Советского Союза.
Фото и видео ⟩ Фильм-расследование о Rail Baltica выйдет 28 ноября
Режиссер фильма Карлис Лесиньш вместе с журналисткой Инесе Браже начали кинематографическое расследование в 2019 году с, казалось бы, простого вопроса: почему развитие проекта Rail Baltica так сильно отстает от графика, а расходы так сильно превышают бюджет. Расследование привело их к вопросу - будет ли вообще построена Rail Baltica? "Северный экспресс", в честь которого назван фильм, - это историческая железнодорожная линия, которая соединяла Ригу с другими европейскими метрополиями до оккупации Латвии в 1940 году.
Фильм является результатом сотрудничества между Латвией, Германией, Польшей и Эстонией. Он создавался при поддержке Латвийского национального киноцентра, Польского киноинститута, Эстонского киноцентра, немецкого телеканала MDR/ARTE, Латвийского телевидения, Государственного фонда культурного капитала и Фонда Аденауэра.
Путешествуя по всем странам, вовлеченным в проект, режиссер встречается с чиновниками, проектировщиками, строителями, бизнесменами, военными и людьми, по чьим землям в будущем могут начать ходить поезда Rail Baltica.
Галерея: Кадры из фильма Nord Express
"Существует множество слухов и теорий о том, кто виноват в том, что проект задерживается и страны Балтии рискуют потерять финансирование ЕС. Это может быть Россия или Китай, это может быть бюрократия или неспособность стран Балтии договориться об управлении проектом. Что произойдет, если этот проект века не будет реализован, особенно в то время, когда Европа находится в состоянии войны, а железнодорожная инфраструктура имеет огромное значение для обороны стран Балтии и всего Европейского союза. Реальные потери могут оказаться больше, чем деньги, потраченные странами Балтии и Европейским союзом", - рассказывает режиссер Карлис Лесиньш о сюжете фильма и вопросах своего исследования.
"Участие Германии, Эстонии и Польши в создании нашего фильма и геополитические потрясения, происходящие параллельно, позволили увидеть то, что казалось скрытым, когда расследование только начиналось. Фильм рассказывает о том, что и как может понять обычный латвиец, что произошло и происходит со строительством Rail Baltica, какие политические интересы затрагивает строительный проект этого века", - говорит продюсер фильма Гинт Грубе.
"Над проектом фильма мы начали работать в конце 2017 года, когда мир был совсем другим и необходимость железнодорожной линии Rail Baltica, а также проблемы, обозначенные в то время, виделись в совершенно ином контексте. Длительное наблюдение позволило нам не только задокументировать развитие Rail Baltica, но и создать хронику того времени, оглядываясь на чувства и ценности последних лет. Последние кадры мы сняли в июне этого года. С тех пор выяснилось много новых фактов, так что, похоже, нужно снимать следующую серию Nord Express", - говорит продюсер фильма Элина Гединя-Дуцена.
Видео: Трейлер фильма Nord Express
Карлис Лесиньш ранее снял несколько документальных фильмов, а его дебютный полнометражный фильм "Отчаяние" вышел на экраны в 2020 году. Карлис получил две кинопремии Lielais Kristaps: его короткометражный игровой фильм "Конвертити" (2016) был признан лучшим латвийским студенческим фильмом, а короткометражный документальный фильм "Отец деда" (2016) - лучшим дебютом.
Фильм будет доступен в кинотеатрах с 28 ноября.
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