Фото и видео Фильм-расследование о Rail Baltica выйдет 28 ноября

Режиссер фильма Карлис Лесиньш вместе с журналисткой Инесе Браже начали кинематографическое расследование в 2019 году с, казалось бы, простого вопроса: почему развитие проекта Rail Baltica так сильно отстает от графика, а расходы так сильно превышают бюджет. Расследование привело их к вопросу - будет ли вообще построена Rail Baltica? "Северный экспресс", в честь которого назван фильм, - это историческая железнодорожная линия, которая соединяла Ригу с другими европейскими метрополиями до оккупации Латвии в 1940 году.

"Существует множество слухов и теорий о том, кто виноват в том, что проект задерживается и страны Балтии рискуют потерять финансирование ЕС. Это может быть Россия или Китай, это может быть бюрократия или неспособность стран Балтии договориться об управлении проектом. Что произойдет, если этот проект века не будет реализован, особенно в то время, когда Европа находится в состоянии войны, а железнодорожная инфраструктура имеет огромное значение для обороны стран Балтии и всего Европейского союза. Реальные потери могут оказаться больше, чем деньги, потраченные странами Балтии и Европейским союзом", - рассказывает режиссер Карлис Лесиньш о сюжете фильма и вопросах своего исследования.