На экраны выходит сериал "Путлер капут" латвийских и украинских авторов

Режиссером сериала является заслуженный деятель искусств Украины, член Европейской киноакадемии Дмитрий Томашпольский, а латвийскую сторону представляют продюсер Андрей Экис и киностудия Cinevilla Films.

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Действие сериала происходит в 2022 году в России. Труппа московского театра планирует устроить акцию протеста против войны России в Украине, но их планам мешает Федеральная служба безопасности России.

В наказание актерам дается новое задание - они должны сниматься в пропагандистских новостных выпусках. Кроме того, один из актеров должен сыграть роль президента, надев маску.

Страх, растерянность и кровожадное стремление к власти постепенно приводят к неожиданному повороту событий.

Фото: Publicitātes foto

Создатели отмечают, что сериал хоть и выглядит комичным, но тесно связан с реальными событиями и тенденциями, подчеркивая: "Все сходства с реальными людьми и событиями не случайны".

Фото: Publicitātes foto