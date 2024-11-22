Зрителям Tet TV+ со вторника, 26 ноября, будет предложен новый сатирический сериал с черным юмором, который называется "Путлер капут". Оригинальный сериал Tet состоящий из четырех эпизодов - это совместная работа латвийских и украинских авторов. Это смелое и ироничное послание высмеивает российскую пропаганду и культ Путина.
На экраны выходит сериал "Путлер капут" латвийских и украинских авторов
Режиссером сериала является заслуженный деятель искусств Украины, член Европейской киноакадемии Дмитрий Томашпольский, а латвийскую сторону представляют продюсер Андрей Экис и киностудия Cinevilla Films.
Действие сериала происходит в 2022 году в России. Труппа московского театра планирует устроить акцию протеста против войны России в Украине, но их планам мешает Федеральная служба безопасности России.
В наказание актерам дается новое задание - они должны сниматься в пропагандистских новостных выпусках. Кроме того, один из актеров должен сыграть роль президента, надев маску.
Страх, растерянность и кровожадное стремление к власти постепенно приводят к неожиданному повороту событий.
Создатели отмечают, что сериал хоть и выглядит комичным, но тесно связан с реальными событиями и тенденциями, подчеркивая: "Все сходства с реальными людьми и событиями не случайны".
Коммерческий директор Tet Эдгар Гранданс говорит: "Этот сериал в линейке Tet является продолжением нашей поддержки Украине. Мы жертвуем различные виды электротехники, но не следует забывать и о таком ресурсе, как внимание, особенно сейчас, когда прошло много времени с начала войны России против Украины и идет третий год полномасштабного вторжения.
Подобная политическая сатира встречается редко и она очень важна".
Режиссер Дмитрий Томашпольский, когда-то живший и работавший в Москве, подчеркивает:
"Нашей целью было высмеять и разоблачить абсурдность российской пропаганды, чтобы зритель не только развлекался, но и задумывался - нет ли части этой системы в его собственном восприятии? Если симптомы обнаружены, есть возможность их вылечить".
Томашпольский также отмечает, что черная комедия - сложный жанр, требующий высокого мастерства, поэтому актерский состав подбирался тщательно:
"Надеюсь, что зрители оценят их талант и умение показать суровую реальность через призму черного юмора".
Авторы сценария сериала - украинские мастера комедии Тарас Боровков и Дмитрий Наумов. Боровков, который также является подполковником ВСУ, известен патриотической песней "Байрактар", ставшей символом сопротивления. Съемки проходили в Киеве.
"Путлер капут" - это аудиовизуальное произведение искусства, которое не только развлекает, но также провоцирует и вдохновляет на размышления. Сериал доступен на платформе Tet TV+ с 26 ноября.
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