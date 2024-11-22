Ядерные технологии и биооружие: в Риге пройдет лекция о мировых угрозах

Лекция биолога Александра Панчина "Эпидемии и биооружие: человеческое вмешательство и природные факторы" расскажет о реальных случаях возникновения эпидемий и утечек вирусов из биолабораторий и о возможностях и рисках создания генетического оружия.

Физик и специалист по атомной энергетике и ядерным технологиям Дмитрий Горчаков в лекции "Ядерные технологии в эпоху глобальных кризисов и диктатур - путь к ядерному апокалипсису или спасение от него?" расскажет, насколько реальна угроза ядерной войны сегодня, какие есть сценарии начала и последствий ядерного конфликта, а также о том, каковы шансы выжить при ядерном взрыве и какие меры предосторожности существуют.

Лекция в Риге состоится 23 ноября с 17:00 до 21:00 в Radisson Blu Daugava Hotel по адресу Kuģu iela 24. Билеты доступны по ссылке. По промокоду TVNET билеты на лекции можно купить со скидкой в 10%.

Видеоприглашение на лекции

Александр Панчин - биолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, член совета просветительского фонда "Эволюция" и экспертного совета "Премии имени Гарри Гудини". В 2019 году получил литературную премию им. Александра Беляева за антиутопию "Апофения".

Дмитрий Горчаков - физик-ядерщик, эксперт атомного проекта экологического объединения Bellona. Более 20 лет занимается популяризацией знаний о ядерных технологиях. Посетил множество АЭС и атомных объектов в РФ и за рубежом, публикуется в СМИ и своих блогах. Основное направление работы посвящено оценке ядерных рисков, связанных с современными глобальными конфликтами.

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