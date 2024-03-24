В начале 2000-х годов по всему миру сенсацией на телевидении стали реалити-шоу. Они начали появляться как грибы после дождя, и каждое следующее шоу все больше удивляло своей идеей, необычными участниками и непрогнозируемым исходом. Одни из них - хорошо известные в Латвии американские шоу "Выживший" и "Дом закрыт на ремонт". Однако 20 лет назад мир познакомился с шоу знакомств о девушке Мириам, которое шокировало своей идеей, необычным поворотом и последствиями всего этого. Но самые дикие и загадочные события ждали главную героиню программы после шоу.

Как тогда, так и сейчас по-прежнему популярны американские шоу "Холостяк" и Холостячка", вна которых представители противоположного пола борются за сердце главной героини (или героя). Отношения, любовь, страсть всегда были одной из рабочих лошадок телешоу, однако в 2004 году одно из шоу зашло так далеко, что шокировало не только зрителей, но и его участников, став самым скандальным в истории телешоу. Его и сейчас помнят некоторые телезрители в Латвии.

Речь идет о созданном в 2004 году шоу There's Something About Miriam, которое в Латвии называлось Mirjama: viņš vai viņa.

Идея вроде бы знакома телезрителям. Шесть красивых британских мужчин переселились на виллу на испанском острове Ивиса, чтобы бороться за сердце 21-летней модели мексиканского происхождения Мириам Риверы.

Во время шоу они должны были выполнять различные задания и ходить на свидания с мексиканской красоткой. Каждый день исключался один из участников, пока не определится последний кавалер, который вместе с Мириам уедет на роскошной яхте, чтобы насладиться роскошными выходными.

Со стороны все казалось классическим и розовым реалити-шоу. Однако за всем этим скрывался скандальный поворот - участникам шоу не было известно, что на самом деле Мириам...