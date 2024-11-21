В среду, 20 ноября, были объявлены 20 конкурсантов, которые 1 февраля 2025 года будут бороться за шанс попасть в финал национального отбора на "Евровидение". Окончательный победитель, которого определят в финальном голосовании 8 февраля, получит шанс представлять Латвию на международном песенном конкурсе в Базеле, Швейцария, в мае.
Видео ⟩ Звезды шоу и ветераны Supernova: объявлены полуфиналисты отбора на "Евровидение"
В полуфинале Supernova зрители смогут познакомиться с конкурсантами и оценить их выступления в прямом эфире, а в финале - выбрать победителя. И в полуфинале, и в финале зрители и жюри будут играть одинаково важную роль: лучших из лучших определят на основе и голосов жюри, и симпатий зрителей, которые можно будет выразить, позвонив по телефону или отдав свой голос по SMS.
В полуфинал конкурса Supernova 2025 вышли следующие артисты (в алфавитном порядке):
Adelina с песней Electric Love
Крис Ной с песней Romance Isn't Dead
Citi zēni с песней Ramtai
Emilija с песней Heartbeat
Grēta с песней Monster
Julianna с песней Something In The Water
Justs с песней Fit Right
Катрина Гупало с песней Scarlett Challenger
KoBra с песней Zelts
LEGZDINA и Bel Tempo с песней The Water
LUKA с песней Stronger
Маркус Рива с песней Bigger Than This
Marta с песней Lovable
PALÚ с песней Delusional
Рута Дудума с песней Chemical
Sinerģija с песней Bound By The Light
Tautumeitas с песней Bur man laimi
Tepat с песней Sadzejot
The Ludvig с песнейu Līgo
Том Калдераускис с песней Domāju, tu nāc
Песни и исполнителей для полуфинала Supernova отбирало жюри, выбранное LTV и состоящее из латвийских представителей сфер музыкальной индустрии, мероприятий и телевидения, а также иностранных профессионалов. В целях безопасности имена членов жюри LTV в этом году не будут раскрыты до окончания международного песенного конкурса "Евровидение" в мае.
Видео: Полуфиналисты Supernova
Полуфинал Supernova - 1 февраля в 21.10!
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