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Видео Звезды шоу и ветераны Supernova: объявлены полуфиналисты отбора на "Евровидение"

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Латвийские музыканты
Латвийские музыканты Фото: publicitātes

В среду, 20 ноября, были объявлены 20 конкурсантов, которые 1 февраля 2025 года будут бороться за шанс попасть в финал национального отбора на "Евровидение". Окончательный победитель, которого определят в финальном голосовании 8 февраля, получит шанс представлять Латвию на международном песенном конкурсе в Базеле, Швейцария, в мае.

В полуфинале Supernova зрители смогут познакомиться с конкурсантами и оценить их выступления в прямом эфире, а в финале - выбрать победителя. И в полуфинале, и в финале зрители и жюри будут играть одинаково важную роль: лучших из лучших определят на основе и голосов жюри, и симпатий зрителей, которые можно будет выразить, позвонив по телефону или отдав свой голос по SMS.

В полуфинал конкурса Supernova 2025 вышли следующие артисты (в алфавитном порядке):

Adelina с песней Electric Love

Крис Ной с песней Romance Isn't Dead

Citi zēni с песней Ramtai

Emilija с песней Heartbeat

Grēta с песней Monster

Julianna с песней Something In The Water

Justs с песней Fit Right

Катрина Гупало с песней Scarlett Challenger

KoBra с песней Zelts

LEGZDINA и Bel Tempo с песней The Water

LUKA с песней Stronger

Маркус Рива с песней Bigger Than This

Marta с песней Lovable

PALÚ с песней Delusional

Рута Дудума с песней Chemical

Sinerģija с песней Bound By The Light

Tautumeitas с песней Bur man laimi

Tepat с песней Sadzejot

The Ludvig с песнейu Līgo

Том Калдераускис с песней Domāju, tu nāc

Песни и исполнителей для полуфинала Supernova отбирало жюри, выбранное LTV и состоящее из латвийских представителей сфер музыкальной индустрии, мероприятий и телевидения, а также иностранных профессионалов. В целях безопасности имена членов жюри LTV в этом году не будут раскрыты до окончания международного песенного конкурса "Евровидение" в мае.

Видео: Полуфиналисты Supernova

Полуфинал Supernova - 1 февраля в 21.10!

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