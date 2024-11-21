Видео Звезды шоу и ветераны Supernova: объявлены полуфиналисты отбора на "Евровидение"

В полуфинале Supernova зрители смогут познакомиться с конкурсантами и оценить их выступления в прямом эфире, а в финале - выбрать победителя. И в полуфинале, и в финале зрители и жюри будут играть одинаково важную роль: лучших из лучших определят на основе и голосов жюри, и симпатий зрителей, которые можно будет выразить, позвонив по телефону или отдав свой голос по SMS.