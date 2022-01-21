COVID-19: Ослабляют ли иммунную систему бустерные прививки?

Другие исследования также показали, что иммунной системе нужно время для создания памяти. Это говорит о том, что краткосрочные бустерные прививки не очень полезны, добавляет профессор Холден Меккер. Тем не менее: "Ежегодная вакцинация против гриппа не наносит нам вреда, и пока все указывает на то, что периодические бустерные прививки против COVID-19 могут защитить нас от инфекции", - говорит Меккер.

Пол Оффит, директор Образовательного центра по вакцинам и лечащий врач отделения инфекционных заболеваний Детской больницы Филадельфии и член Консультативного комитета по вакцинам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), напротив, критически относится к повторным прививкам от COVID-19 для населения в целом. Он считает, что с фундаментальной точки зрения стратегия здравоохранения, направленная на профилактику относительно легких заболеваний, является ошибкой.

К вакцинам от COVID-19 предъявляются невыполнимые требования. Уже в фазе 3 исследований качества вакцин от Moderna и Pfizer в декабре 2020 года в США была достигнута 95-процентная эффективность против относительно легкой формы болезни. "Это не может продолжаться слишком долго ", - подчеркивает Оффит, добавляя, что "нейтрализующие антитела со временем уменьшаются".

Таким образом, его прогнозы относительно того, что у некоторых вакцинированных людей будут развиваться легкие случаи COVID-19, оказались верны. "Все в порядке", - подчеркивает при этом эксперт и поясняет, что вакцины работают так, как они и должны работать. "Их цель заключается в том, чтобы люди не попадали в больницы, не оказывались в реанимационных отделениях, а тем более - в моргах. И вакцины в целом выполняют свои задачи. Но мы ошибочно охарактеризовали их появление "прорывом". Это, по моему мнению, была не совсем удачная формулировка или ошибка в коммуникации. Таким образом мы довели эти вакцину к стандартным требованиям, которые мы не применяем к иной вакцине (против респираторных заболеваний)".

Обычные вакцины против гриппа и ротавируса часто не защищают от легких течений болезней, зато - от заболеваний средней и тяжелой степени, что, по мнению Оффита, важнее всего.

Но органы здравоохранения США одобрили повторные прививки для предотвращения и легких заболеваний, сообщил Пол Оффит DW. Однако основное внимание следует уделять первой и второй дозам прививок для тех, кто еще не вакцинирован, а не дальнейшей бустерной вакцинации тех, кто уже получили первые две прививки.

"Это глобальная пандемия, - подчеркивает Оффит. - Мы все будем страдать от этого вируса, пока не возьмем его под контроль во всем мире".

Всему миру нужны прививки

"Пока вирус распространяется по миру, нам необходимо иммунизировать население", - продолжает Оффит. - Лучший способ сделать это - обеспечить странам с ограниченными возможностями такой же доступ к вакцинам, как в Западной Европе и США".

Директор Образовательного центра по вакцинам считает, что третья, четвертая и пятая дозы - пустая трата времени и средств. "Это лишает нас того, что нам действительно необходимо, а именно: убедиться в том, что люди получат свою дозу вакцины, которая с большой долей вероятности защитит их от тяжелой болезни на долгое время, даже на годы", - уверен профессор Оффит.

В США бустерная прививка была одобрена для всех американцев в ноябре. И это несмотря на то, что советники Комитета по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и FDA, такие как профессор Оффит, были против этого.

CDC заявил о том, что, хоть двух доз вакцины и достаточно для предотвращения серьезных заболеваний у большинства людей, бустерные прививки могут помочь защитить людей из групп риска от развития серьезных заболеваний и их последствий.

Недавние исследования в Израиле и США показали, что ревакцинация может помочь защитить пожилых людей. Оффит говорит, что они имеют смысл для тех, кто в них нуждается из-за факторов риска, но защита только от "омикрона" не является достаточной причиной для многократной вакцинации всех.