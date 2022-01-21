Пт, 21.01.2022
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147 гранат, 11 патронов, 5 кг тротила. В Болдерае найден тайник с боеприпасами военного времени

ФОТО: Valsts policija

На прошлой неделе сотрудники Государственной полиции обнаружили в Болдерайском лесу тайник со значительным количеством гранат, снарядов и тротила военного времени. Общий вес взрывчатых веществ в изъятых предметах составляет 73 килограмма. В связи с происшествием начата ведомственная проверка и выясняются лица, имеющие отношение к происшествию, сообщили в полиции.

11 января этого года Госполиция получила информацию о том, что в болдерайском лесу находится тайник с, возможно, взрывоопасными предметами. Сотрудники управления криминального расследования Главного управления криминальной полиции ГП выехали в указанное место, где обнаружили тайник с различными взрывоопасными предметами военного времени.

Всего было обнаружено 147 ручных гранат, 11 снарядов и пять килограммов тротила. На место происшествия были вызваны саперы Национальных вооруженных сил, которые вывезли эти предметы для безопасного обезвреживания.

В связи с происшествием начата ведомственная проверка и выясняются лица, которые могли устроить указанный тайник. ГП выражает благодарность жителям, которые сообщили о тайнике, тем самым предотвратив угрозу обществу и риск трагедии.

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В прошлом году сотрудники Госполиции провели масштабные операции по изъятию огнестрельного оружия, изъяв из нелегального обращения 59 единиц огнестрельного оружия, 11 620 единиц незаконно находящихся в обращении боеприпасов и 2 258 единиц взрывающихся устройств. Также изъято 129 килограммов взрывчатых веществ и 677 единиц основных частей огнестрельного оружия.


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