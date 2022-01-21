В Литве у границы с Польшей движение по Via Baltica парализовано на протяжении 55 км

По этим причинам как Литва, так и Польша с утра не впускают грузовики и прочий тяжелый транспорт, дорожные службы из-за снежных заносов также не могут очистить заснеженные дороги, подтвердила BNS представитель полиции Мариямполе по связям с общественностью Ева Шливинскене.

"По последним данным, Польша не впускает тяжеловесные транспортные средства из Литвы. Они объясняют это сложными дорожными и метеорологическими условиями. Литва также остановила доступ тяжелых транспортных средств на территорию страны. Можно сказать, что на границе не движется ни одно тяжеловесное транспортное средство ни в одном из направлений", - сказала представитель полиции.

По ее словам, положение осложняется еще и тем, что часть водителей пытаются объехать заторы, местами образовались искусственные "третьи" полосы движения, а в связи с продолжением снегопада дорожные службы не могут добраться, чтобы почистить дороги.

"Точно по меньшей мере в течение нескольких часов эта ситуация сохранится. Должностные лица стараются регулировать движение, насколько это возможно, пропускать автомобили, но очереди движутся очень медленно", - подчеркнула Шливинскене.