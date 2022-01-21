НАТО отклонило требование России о выводе солдат из двух стран
НАТО в пятницу отклонило требования России о выводе военных сил альянса из Румынии и Болгарии, отметив, что любые идеи о сферах влияния в Европе недопустимы, сообщает AFP.
НАТО в пятницу отклонило требования России о выводе военных сил альянса из Румынии и Болгарии, отметив, что любые идеи о сферах влияния в Европе недопустимы, сообщает AFP.
"НАТО не откажутся от своей способности защищать и оборонять друг друга, включая и присутствие военных сил в восточной части альянса. Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять, - отметила представитель по связям с прессой НАТО Оана Лунгеску.
- Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение среды нашей безопасности, укрепляя в том числе и коллективную оборону. НАТО продолжает оценивать необходимость усиливать восточную часть альянса".
В пятницу МИД Болгарии призвал Россию уважать внешнеполитический выбор Софии в том, что касается членства страны в НАТО, сообщает "Интерфакс".
"Министерство иностранных дел отвергает как неуместные и безосновательные заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно военного присутствия союзников на восточном фланге НАТО. Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, в отношении которого никакая третья страна не может иметь права вето", - говорится в заявлении МИД Румынии.
В министерстве отметили, что присутствие сил НАТО в союзных государствах является "сугубо оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации", пишет РИА "Новости".
"В то же время Румыния выражает надежду, что процесс открытого диалога с Российской Федерацией в этот период продолжится и приведет к деэскалации ситуации в области безопасности на благо всего евроатлантического пространства", - отметили в МИД.
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.