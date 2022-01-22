Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис

Уточняется, что у 85-летнего артиста была вирусно-бактериальная пневмония, из-за которой его легкие оказались поражены на 25 и 30 процентов. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Пневмонию удалось побороть, однако из-за неизлечимой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. В настоящее время он находится в хосписе имени Веры Миллионщиковой. Из-за какого именно недуга его туда перевели, не уточняется.

Издание StarHit.ru со ссылкой на медицинские источники указывает предварительный диагноз - деменция смешанного типа. У актера якобы выявлена цереброваскулярная болезнь. Этот недуг поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Напомним, народного артиста РСФСР госпитализировали 5 января. Приехавшие за ним в один из московских пансионатов врачи диагностировали у актера температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89%.

Известно, что в последнее время Леонид Куравлев страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок.