Умерла легендарная певица Эльза Суарес
Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суарес (Elza Soares), которую называли "голосом тысячелетия" и "королевой самбы", скончалась на 92-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суарес (Elza Soares), которую называли "голосом тысячелетия" и "королевой самбы", скончалась на 92-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
Знаменитость ушла из жизни четверг в Рио-де-Жанейро у себя дома. Смерть Эльзы Суарес была естественной.
Певица прославилась в 1940-х годах, когда выиграла музыкальный конкурс на радио. После этого она выступала в коллективе Хоакима Нельи, записала 37 студийных альбомов и синглов, стала лауреаткой латинской премии "Грэмми".
В 1999 году Суарес была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".
Суарес записывала музыку вплоть до 2019 года. Наследников у певицы не осталось. Ее единственный сын Мануэл Гарринча дос Сантос Жуниор погиб в автокатастрофе в десятилетнем возрасте.