Сб, 22.01.2022
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

Умерла легендарная певица Эльза Суарес

Эльза Суареш ФОТО: Scanpix/ REUTERS/

Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суарес (Elza Soares), которую называли "голосом тысячелетия" и "королевой самбы", скончалась на 92-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости. 

Знаменитость ушла из жизни четверг ​​в Рио-де-Жанейро у себя дома. Смерть Эльзы Суарес была естественной. 

Певица прославилась в 1940-х годах, когда выиграла музыкальный конкурс на радио. После этого она выступала в коллективе Хоакима Нельи, записала 37 студийных альбомов и синглов, стала лауреаткой латинской премии "Грэмми".

В 1999 году Суарес была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".

Суарес записывала музыку вплоть до 2019 года. Наследников у певицы не осталось. Ее единственный сын Мануэл Гарринча дос Сантос Жуниор погиб в автокатастрофе в десятилетнем возрасте.


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