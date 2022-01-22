Умерла легендарная певица Эльза Суарес

Знаменитость ушла из жизни четверг ​​в Рио-де-Жанейро у себя дома. Смерть Эльзы Суарес была естественной.

Певица прославилась в 1940-х годах, когда выиграла музыкальный конкурс на радио. После этого она выступала в коллективе Хоакима Нельи, записала 37 студийных альбомов и синглов, стала лауреаткой латинской премии "Грэмми".

В 1999 году Суарес была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".