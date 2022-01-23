Гиргенс ушел с поста министра, забрав служебный телефон. Судят подчиненную

Ранее уже прозвучало, что на этой неделе в Рижском городском суде Латгальского предместья началось рассмотрение уголовного дела против Лапини за возможное незаконное использование устройства связи.

Ранее прокуратура сообщила, что обвинение предъявлено в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. Согласно обвинению, должностное лицо, используя свое служебное положение, отдавало незаконные распоряжения о подготовке необходимых документов для списания и утилизации имущества. После их составления, зная, что данное имущество останется в пользовании другого лица, должностное лицо воспользовалось предоставленными ему полномочиями и утвердило акт о списании соответствующего имущества.

Лапиня не признает своей вины.

Согласно передаче, Гиргенс после отставки с поста министра в июне 2021 года должен был сдать вещи, а также купленный за государственные деньги служебный телефон — Apple iPhone XR стоимостью чуть менее 1000 евро. Министр хотел оставить телефон себе. У сотрудников нет законной возможности сохранить выданные устройства для личного пользования. По просьбе министра глава центра пыталась решить вопрос так, чтобы телефон считался уничтоженным.

В суде сотрудники Информационного центра заявили, что Лапиня дала указание сделать так, чтобы телефон остался в собственности министра. Они повиновались, потому что боялись возразить. Информационный центр принял решение списать iPhone Гиргенса как поврежденный. К этому приложили руку как минимум четыре сотрудника и компания, которая, не видя устройства, подготовила заявление о том, что телефон настолько поврежден, что его уже нельзя починить.

Телефон не был приобщен к вещественным доказательствам, поскольку пропал. Когда следователь попросил Гиргенса вернуть устройство, тот заявил, что оно выпало у него из кармана во время езды на мотоцикле.