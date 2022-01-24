"По неизвестным причинам покинули пост": новые подробности трагической аварии на Таллиннском шоссе

Компания, которая эвакуировала автобус в субботу вечером, должна была позаботиться о безопасности на Таллиннском шоссе, поэтому при оценке обстоятельств была запрошена помощь в регулировании дорожного движения.

На трассу были отправлены две бригады муниципальной полиции, и движение было полностью остановлено. Одна из машин патрульной полиции остановилась у моста Гауя, другая перекрыла дорогу из Адажи. Водителям предлагали объезд через Царникаву.

"Мы дождались звонка от одного из экипажей, что дорога закрыта и можно начинать работу. Эвакуаторы были видны примерно за километр, потому что дорога прямая, участок свободен. У эвакуаторов были включены все световые сигналы и все дополнительные фары. Люди работали в светоотражающих жилетах, они не могли остаться незамеченными", - говорит представитель буксирной компании.

Рабочим потребовалось около 15 минут, чтобы подсоединить металлический трос к автобусу, лежащему в кювете. Началась буксировка, и через некоторое время автобус перевернули на колеса. Через короткое время работа была бы закончена, если бы не случился несчастный случай.

"Экипаж, работавший на мосту через Гаую, по неизвестной причине покинул свой пост и поехал по Царникавской дороге к бригаде, которая находилась со стороны Адажи. Там они провели около пяти минут.

Со стороны Адажи они решили проехать обратно к посту по закрытому участку дороги", - рассказал представитель компании.

Судя по видеозаписи, служебная машина Škoda сначала врезалась в выдвижные подножки эвакуатора, а через мгновение прошла сквозь натянутый трос, который буквально как лезвие бритвы перепилил кабину автомобиля.

Разбитое транспортное средство по инерции продолжило скользить вперед на работников эвакуатора.

"Человек, которого сбили, стоял за эвакуатором - сбоку. Его сбила машина и оттолкнула метров на двадцать. У него сломана нога. В настоящее время он находится в больнице", - сказал представитель буксирной компании.

Водитель Škoda скончался на месте до того, как к нему примчались врачи. Другой сотрудник полиции получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Госполиция проведет экспертизу, чтобы выяснить, находился ли сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения. Также необходимо опросить нескольких свидетелей и изучить записи регистратора.