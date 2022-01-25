Кариньш: Латвия призвала НАТО усилить присутствие и в странах Балтии

На вопрос о готовности США направить дополнительные силы в наш регион Кариньш отметил, что Латвия призвала партнеров по НАТО усилить свое присутствие и в странах Балтии, и ведутся переговоры, когда и как это может произойти. Как США, так и некоторые другие страны НАТО, включая Данию, Испанию и Францию, заявили об увеличении своего присутствия в Восточной Европе, отметил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что правительство следит за ситуацией, а также поддерживает тесные контакты с союзниками, к примеру, в воскресенье, 23 января, Кариньш провел переговоры по этим вопросам с премьер-министром Испании.

Кариньш отметил, что многие страны оказывают Украине военную помощь, Латвия же отправила зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Как сообщалось, уже несколько недель не утихает напряжение, связанное с концентрацией российских войск у границ Украины, что вызывает обеспокоенность по поводу подготовки нового российского вторжения.

Россия отвергает обвинения в подготовке вторжения. По словам Путина, Москва обеспокоена тем, что Киев слишком сближается с НАТО.