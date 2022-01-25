"Нужно искать вторую работу": жители Таллинна об энергокризисе

Ирена рассказала, что по сравнению с предыдущими месяцами в декабре ее счет за электричество существенно увеличился: "Наполовину, наверное, может быть даже чуть больше. А в январе все стало только хуже, лучше сейчас ничего не становится". По ее словам, помимо роста цен на электричество выросла и квартплата. "Нужно сейчас искать вторую работу, чтобы нормально существовать", - говорит она. По мнению Ирены, в нынешнюю ситуацию страну вогнала необдуманная политика нашего правительства: "Для правительства повышение цен существенно ничего не меняет, а по нашим кошелькам это ударило очень сильно".

"Мой счет в декабре не так сильно увеличился, буквально на 40-50 евро: это терпимо", - заявляет Михаил. Молодой человек надеется, что скоро все наладится. Ходатайствовать о компенсации расходов он не намерен: "Я сам прорвусь и все будет нормально, просто это займет время".

"По сравнению с мартом 2021 года, цены выросли в четыре раза, - отмечает Евгений. - Если изначально я платил около пяти евро, то теперь счет составляет 20". По его мнению, на рост цен повлияло множество факторов. "Неправильная политика со стороны государства, неблагоприятные погодные условия, а также отсутствие атомной энергетики в стране", - перечисляет Евгений. Ходатайствовать о компенсации расходов он тоже не собирается, так как не видит в этом для себя никакого смысла.

По словам Кристины, ее счет за электричество увеличился в два раза: "Если раньше я платила за электричество 40 евро, то сейчас плачу 80". Рост цен ощутимо ударил по ее кошельку. "Я получаю минимальную зарплату, на счет мне поступает приблизительно 500 евро, так что это достаточно приличная сумма", - признается она, добавляя, что они с семьей уже подали ходатайство на компенсацию расходов и ждут ответа.

"Я сравнивал с прошлым годом, счета выросли примерно в три раза, - отмечает Игорь. - Ситуация с электричеством не сильно ударила по моему кошельку, так как счета были не очень большими и раньше". Игорь считает, что энергокризис спровоцировали переход на зеленую энергию, закрытие неэкологичных электростанций и законодательство Европейского союза. Ходатайствовать о компенсации расходов он не собирается.

"Счетов в этом месяце у меня было на 400 евро, - говорит Лиана. - Моя начальница рассказывала, что ее счета выросли на 20 евро, в моем случае они увеличились на 150 евро, платить очень сложно. Правда, сейчас есть социальная помощь, я уже вчера подала документы". Девушка надеется, что ее услышат и ей помогут: "Многие люди живут на минимальную зарплату, как и я, буду рада, если мне помогут и смогут возместить расходы".