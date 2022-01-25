Вт, 25.01.2022
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Джинета Диманте, руководитель проектов в E. Gulbja laboratorija
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Может ли Россия прекратить поставки газа в случае санкций? Москва дала ответ

ФОТО: Shutterstock

Москва опровергла опасения, что в случае введения санкций из-за сосредоточения российских войск у границ Украины может приостановить поставки газа в Европу.

"Россия безупречно выполняла свои обязательства по соглашению в самые сложные моменты противостояния Востока и Запада и никогда не давала повода усомниться в своем авторитете", - заявил в понедельник, 24 января, в Москве официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на сообщения европейских СМИ о том, что замораживание поставок газа может быть неизбежным. Песков назвал эту новость истерией.

Ранее страны Запада предупредили Россию, что та столкнется с серьезными экономическими санкциями в случае нападения на Украину. Россия отрицает планирование нападение, хотя и перебросила к границам Украины тысячи военнослужащих.


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