Может ли Россия прекратить поставки газа в случае санкций? Москва дала ответ

"Россия безупречно выполняла свои обязательства по соглашению в самые сложные моменты противостояния Востока и Запада и никогда не давала повода усомниться в своем авторитете", - заявил в понедельник, 24 января, в Москве официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на сообщения европейских СМИ о том, что замораживание поставок газа может быть неизбежным. Песков назвал эту новость истерией.