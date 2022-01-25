Вт, 25.01.2022
Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии, например, невозможность быть с близкими, которые тяжело больны. Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.
5

Нырнула в прорубь и уже не выбралась: женщина погибла на глазах у семьи на Крещение
Видео

19 января в России на реке Оредеж в Ленобласти во время крещенских купаний утонула 40-летняя женщина, сообщают российские СМИ. 

Россиянка нырнула с головой в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Этот трагический случай был снят на камеру очевидцами - все произошло на глазах у семьи погибшей, включая ее детей.

!Видео не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой!

На видео запечатлено, как женщина нырнула в прорубь и сразу ушла под лед. За ней тут же кинулись двое мужчин, однако тело они не нашли. На фоне видеозаписи можно слышать голос плачущего ребенка.

О погибшей (Анна Ускова) известно, что она проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании. Женщина вместе с семьей и знакомыми снимала дачу в деревне Выра в Ленинградской области, и после бани отдыхающие решили окунуться в прорубь. Сделать купель на реке Оредеж попросили хозяина дачи, пишет Baza. 

Полицию на место ЧП вызвал 50-летний муж погибшей. Спасатели три раза ныряли в прорубь, однако тело так и не нашли. 

В свою очередь, прорубь на реке не была оборудована должным образом. Крещенские купания в этом месте не были согласованы с Церковью и властями, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь Гатчинской епархии иерей Александр Асонов.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back