Нырнула в прорубь и уже не выбралась: женщина погибла на глазах у семьи на Крещение

Россиянка нырнула с головой в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Этот трагический случай был снят на камеру очевидцами - все произошло на глазах у семьи погибшей, включая ее детей.

!Видео не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой!

На видео запечатлено, как женщина нырнула в прорубь и сразу ушла под лед. За ней тут же кинулись двое мужчин, однако тело они не нашли. На фоне видеозаписи можно слышать голос плачущего ребенка.

О погибшей (Анна Ускова) известно, что она проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании. Женщина вместе с семьей и знакомыми снимала дачу в деревне Выра в Ленинградской области, и после бани отдыхающие решили окунуться в прорубь. Сделать купель на реке Оредеж попросили хозяина дачи, пишет Baza.

Полицию на место ЧП вызвал 50-летний муж погибшей. Спасатели три раза ныряли в прорубь, однако тело так и не нашли.