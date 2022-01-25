Вт, 25.01.2022
Все под контролем. Причин для паники нет Владимир Зеленский, ​президент Украины
Владимир Зеленский, ​президент Украины

Фото ⟩ Президенты Латвии и Эстонии похожи как две капли воды

Президент Латвии Эгил Левитс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эгил Левитс внешне очень похожи, пишет Limon.ee

Фотография со встречи президентов Эстонии и Латвии была опубликована в Twitter. На фото президент Латвии Эгил Левитс и президент Эстонии Алар Карис стоят рядом. Автор публикации задается вопросом: кто есть кто?

Президенты двух стран действительно внешне очень похожи.

"У президента Латвии больше волос", - пишет один из комментаторов.

Алар Карис занимает пост президента Эстонии с 2021 года. Карис был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. В 2013-2018 годах он был государственным контролером, а с апреля 2018 года - директором Эстонского национального музея.

Эгил Левитс занимает пост президента с 2019 года. Левитс был послом Латвийской Республики в Германии, Швеции, Австрии и Венгрии. Он также был министром юстиции Латвии (1993-1994 годы), судьей Европейского суда по правам человека (1995-2004 годы) и судьей Европейского суда (2004-2019 годы).


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back