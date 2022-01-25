Фото ⟩ Президенты Латвии и Эстонии похожи как две капли воды
Президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эгил Левитс внешне очень похожи, пишет Limon.ee.
Президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эгил Левитс внешне очень похожи, пишет Limon.ee.
Eesti ja Läti presidendi kohtumine.— igamidanes (@eestivined) January 23, 2022
Kumb on kumb? pic.twitter.com/hA4z2f4ZOt
Фотография со встречи президентов Эстонии и Латвии была опубликована в Twitter. На фото президент Латвии Эгил Левитс и президент Эстонии Алар Карис стоят рядом. Автор публикации задается вопросом: кто есть кто?
Президенты двух стран действительно внешне очень похожи.
"У президента Латвии больше волос", - пишет один из комментаторов.
Алар Карис занимает пост президента Эстонии с 2021 года. Карис был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. В 2013-2018 годах он был государственным контролером, а с апреля 2018 года - директором Эстонского национального музея.
Эгил Левитс занимает пост президента с 2019 года. Левитс был послом Латвийской Республики в Германии, Швеции, Австрии и Венгрии. Он также был министром юстиции Латвии (1993-1994 годы), судьей Европейского суда по правам человека (1995-2004 годы) и судьей Европейского суда (2004-2019 годы).