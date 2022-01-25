Фото ⟩ Президенты Латвии и Эстонии похожи как две капли воды

Eesti ja Läti presidendi kohtumine.



Kumb on kumb? pic.twitter.com/hA4z2f4ZOt — igamidanes (@eestivined) January 23, 2022

Фотография со встречи президентов Эстонии и Латвии была опубликована в Twitter. На фото президент Латвии Эгил Левитс и президент Эстонии Алар Карис стоят рядом. Автор публикации задается вопросом: кто есть кто?

Президенты двух стран действительно внешне очень похожи.

"У президента Латвии больше волос", - пишет один из комментаторов.

Алар Карис занимает пост президента Эстонии с 2021 года. Карис был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. В 2013-2018 годах он был государственным контролером, а с апреля 2018 года - директором Эстонского национального музея.