"Меня обвинили в педофилии в отношении собственного сына". Борьба за власть во время развода

Все чаще в редакцию поступают жалобы, что не только женщины, но и мужчины страдают от насилия. Не секрет - друзья, сожители и отцы детей не только страдают от эмоционального насилия, но даже могут быть несправедливо осуждены. В прошлой серии статей "Откройте глаза на насилие" своей историей поделился Раймонд (имя изменено), после чего было получено письмо от Андриса (имя изменено): "Я сейчас прохожу ужасающе похожую ситуацию, только мне приписали еще и педофилию..."

Какая разница между мужчинами и женщинами, готовыми поделиться своим опытом? Женщины о пережитом насилии говорят, давая волю эмоциям, мужчины, напротив, на встречу с журналистом идут, вооружившись ноутбуком и горой документов, оставив эмоции за дверьми редакции.

Таким был и Андрис. Готовый дополнить сказанное доказательствами.

"Мы с женой были в браке 10 лет, но вот уже год не живем вместе, и своего сына я не видел очень давно.

Умные люди мне уже сказали, что я потерял ребенка. Единственная надежда, когда сын вырастет, сам поймет, что и как случилось, и захочет возобновить отношения", - рассказывает Андрис.

"Когда я был на психологической экспертизе родителей в Сиротском суде, я понял, что там все плохо. (...) Мальчик сам пришел с текстами, что хочет жить только с мамой, когда у меня вообще даже таких мыслей не было, что я хочу его отнять. Во время одного из разговоров ребенку нужно было играть с фигурками перед наблюдателем. Казалось, что ему кто-то уже заранее сказал, какие брать и что делать - сразу взял солдатиков и роботов. Я ему предложил животных, машинки, чего только не... Но никак - расположил свои фигурки в две линии - людей против роботов.

Те, что были людьми - это он с мамой, а роботы символизировали отца, маму папы и друзей. Я больше ничего не мог сказать", - рассказывает Андрис.

Мужчина признается, что он до конца не поняла мотивы жены, так как ребенку нравилось с ним - отец с сыном каждые выходные проводили вместе.

"Затем настал момент, когда я подцепил ковид. Так вышло, что я это узнал, когда сын был у меня. Звоню жене и спрашиваю - что делаем? Везти назад или пусть остается у меня? Началась истерика, что я специально хочу своего сына заразить. Мальчик примерно полторы недели жил у меня, но затем жена не выдержала и приехала за ним.

Тогда все в принципе и началось - как они уехали, сын позднее позвонил и в слезах сказал, что мама больше не разрешает нам видеться".

Затем около полугода Андрис со своим сыном изо дня в день списывались, один раз связались по видео-звонку, но и тогда только, когда мамы не было дома. "Так и коммуникация постепенно сошла на нет. Я сам ему больше не писал, так как там все "в одни ворота", - рассказывает мужчина.

Он отмечает: когда семья жила вместе, не было так, что он не участвовал в воспитании. "Я был как в родительском совете, как в школе, так и в садике. Уже с рождения сына это все была моя забота, я очень хотел этого ребенка, потому постоянно участвовал в воспитании".

"Тогда мне надоело и я написал первое письмо в Сиротский суд"

Жена хотела, чтобы отец виделся с сыном несколько часов у нее дома. Андрис пояснил, что пару раз он так пробовал, но мальчик был необщительным и отчужденным к отцу. "Написал в Сиротский суд письмо, в котором обрисовал в общих чертах ситуацию и попросил у них помощь.

А именно: мы с женой не живем вместе уже несколько месяцев, попросил у них помощь дать мне возможность для контакта с сыном".

У посредника пара достигла устной договоренности, что сын каждые выходные будет проводить у отца. Также родители между собой договорились о деньгах, сколько Андрис будет платить жене, также два транспортных средства, принадлежащие семье, были поделены между собой. Все как полагается при "нормальном разводе". "Конечно, с этим тоже были проблемы. Когда доходило до техосмотра, мне звонили и просили, чтобы я забрал этот металлолом. Приехал назад и начались скандалы. Конечно, ребенок был посреди этого и ему было нехорошо", - рассказывает Андрис, добавляя, что "мальчику приходилось видеть много свинства, которое происходило между парой".

"Тогда я понял, что ребенок больше не приедет ко мне. Также и на Новый год была исполнена похожая оперетта. А именно: уже было договорено, что ребенок приедет ко мне, и он этого очень хотел, но там жена очень некрасиво себя повела... Она ехала домой от своей матери через меня, было задумано, что завезет мальчика, но он уснул и проснулся уже дома у жены. Это он мне сам рассказал, но это Сиротский суд не принял во внимание".

Время шло вперед и спустя более месяца Андрис получил заказное письмо, но не от Сиротского суда. Оно было от полиции - о возбуждении дела об административном правонарушении.

"Нарушение было классифицировано как эмоциональное и физическое насилие в отношения ребенка.

И это был момент, когда я понял, что своими силами не справлюсь - мне нужен адвокат!" - вспоминает Андрис. До полученного обвинения мужчина даже представить не мог, что появится такая потребность, он только связывался с адвокатом по семейным делам, чтобы понять, как составить документы на развод.

На административное нарушение Андрис ответил объяснением, отметив, что другой родитель, по-видимому, манипулирует сыном.

"Так и написал, что то, что жена в настоящее время делает, - это эмоциональное насилие..." - рассказал мужчина.

Уведомления от ответственных органов потихоньку начали заполнять почтовый ящик Андриса. Оказалось, что уже было начато расследование и проведены экспертизы. У мужчины о них не было ни малейшего понятия.

"Я и сейчас честно могу сказать, что руку на жену не поднимал. Крики и что-то такое было, да! Я никакой не милашка, что также было причиной, почему я понял, что мне нужно уходить, так как дома стало находиться опасным.

Меня провоцировали и по-разному унижали каждый день", - признался мужчина.

Он также рассказал об одном эпизоде, который был классифицирован как физическое насилие с его стороны: "В потоке ярости я ей "впечатал в лицо" телефон, не отрицаю - немного нос задел". Мужчина продолжил, что телефон и планшет у него "как на ладони", без паролей и свободно доступен как сыну, так и жене.

"Вот, мне также все время нужно было отчитываться, кто мне в Whatsapp написал и почему кто-то такой написал? Даже по работе... Естественно, начинались различные истерики, она сама валялась на земле и просила, чтобы сын смотрел, как отец бьет маму. Такое тоже было. Это все я написал и пояснил, но не знаю, обратил ли кто-то на это внимание".

С помощью адвоката мужчина подготовил письмо в Сиротский суд с просьбой временно приостановить действие прав опеки над ребенком и вернуть их ему до восстановления психического здоровья жены.

"Я получил одно письмо, и понял, что это в принципе написанное женой. "Непродуктивно проводит время с ребенком, приезжает - спит" - это лишь пара строчек из письма. Но, конечно, если я работал весь день, зашел в теплую комнату и ребенок тихо играет - логично, что я засну" (смеется).

Андрис, сортируя свою картотеку в ноутбуке, вспомнил письмо от Государственной полиции, в котором правоохранительница констатировала, что мать долгое время оказывала эмоциональное насилие против несовершеннолетнего ребенка. "Это я на последнее заседание взял, но со стороны ответчика сообщили, что ничего об этом неизвестно, и все повисло в воздухе. (...) Что дальше? Я ничего не знаю!".

Выясняется, что в отношении жены Андриса как бы было возбуждено административное дело об эмоциональном насилии над ребенком, но оно "исчезло в бюрократических перипетиях". "Она говорит, что ничего не знает, ничего не было возбуждено - никого даже не допрашивали", - сказал Андрис.

Параллельно с перепиской с Сиротским судом Андрис получил письма от участка муниципальной полиции о продлении административного дела.

Весной 2021 года всем причастным стало ясно - мирный развод невозможен.

Переписка с ответственными органами перешла в визиты социальной службы и реальное задержание на рабочем месте

"В один прекрасный день я со своими манатками попал в нынешнее место жительства - в старый дом матери, он был в слишком запущенном состоянии, - рассказывает Андрис. - Когда сын выходные проводил у меня, он тоже жил там со мной. Я, конечно, спал рядом с ним, потому что найти кровать его где-либо еще в тот момент было физически невозможно", - рассказывает мужчина, упомянув, что этот факт в ближайшем будущем отыгрался.

По возможности быстрее мужчина начал ремонтировать дом и, как сам смеется, краска еще толком не высохла в комнате мальчика, когда прибыла социальная служба. "Отзыв о месте жительства был очень хорошим".

Поскольку бюрократические перипетии продолжались, Андриса также вызвали на встречу с Сиротским судом, чтобы выяснить в интервью отношения отца и сына. "Мне пришлось рассказать даме, как и о чем мы общались.

Сказал, что мы обнимаемся тоже. Эта дамочка с таким удивлением смотрела на меня за это. Тогда я не понял почему..." - вспоминает Андрис.

Спустя какое-то время борьба за права за общение была прервана, поскольку против Андриса было возбуждено уголовное дело о возможной сексуальной эксплуатации своего сына.

"Я читал и не мог поверить своим глазам... Мне никто ранее об этом не сообщал", - рассказал мужчина. Он немедленно потребовал всю информацию от Государственной полиции и объяснение.

Уголовное дело могло стоить Андрису работы. "Это жена очень хорошо знает, если у меня есть какие-то правонарушения, я автоматически могу потерять свою работу", - отметил мужчина.

И тогда в один день полиция прибыла на работу к Андрису.

"Они мне позвонили, я вышел на улицу. Подумал, что там же посидим, поговорим, но нет, они мне сказали, что я задержан. Сразу же отняли телефон и договорились, что я на мотоцикле поеду за ними в участок. (...) Приехали, в участке меня допросили, также познакомился с материалами дела.

И там было написано от души - ребенок дважды признался, что у него в попе было воспаление, голый отец лежал рядом в кровати, вместе были просмотрены видео порнографического характера и другие уму умопомрачительные вещи, которые выдуманы.

Я тоже дал объяснения по всем этим обвинениям", - говорит мужчина. Он добавил: когда мальчик был совсем маленьким, его было трудно уложить спать отдельно от родителей.

"Получается так, что он спал с женой, тогда все в порядке, но если он спал рядом со мной - сразу же все плохо? Так получается", - говорит Андрис.

Мужчина согласился и на полиграф. Во время допроса его спросили о нюансах воспитания, на что мужчина ответил: "Я достаточно строгий, если речь идет об учебе".

После допроса правоохранители вместе с Андрисом отправились к нему домой, чтобы собрать все ему необходимое.

"Они меня спросили, где стоит моя порнография, от чего я посмеялся и честно ответил: если она необходима, то иду в Интернет, а не храню. Чем-то тупым это кажется сейчас - в 21 веке".

Началось активное расследование нового уголовного дела, а остальные разбирательства продолжились, посреди всего наступил день рождения сына. День рождения отмечали в одном из аквапарков, который посетили отец юбиляра и его крестница.

"Это жену и ее родственников выбило из колеи", - рассказывает Андрис и соглашается, что так может быть, поскольку "ты обвиняешься в таких ужасных вещах, но тебя приглашают в аквапарк, где взрослые с детьми в плавках и ты приходишь с несовершеннолетней девочкой".

"Это самое смешное! Но смешное не для меня, конечно..."

В середине лета уголовное дело о сексуальном насилии против своего сына было прекращено. В деле пришли к выводу, что нет доказательств, что было совершено сексуальное, физическое и эмоциональное насилие против несовершеннолетнего ребенка.

"В то же время мне снова нужно было посетить полицию. Это самое смешное! Но смешное не для меня, конечно, - говорит Андрис. - Подписался, вернул телефон, думаю, что все будет хорошо.

Следователи положили перед мной бумаги и сказали: "Плохие новости! В вашем телефоне была найдена детская порнография".

И они начали мне показывать скриншоты каких-то видео, где виден голый ребенок, который стоит на улице и льет на себя горячую воду. Я смотрел на эти доказательства и пытался понять, откуда эти видел? Этим видео было 3 или 4 года, их мне прислали друзья по Whatsapp - один мой португальский коллега, другое - мой брат".

Эти два "шуточных видео" способствовали тому, что Андрис во время расследования не может покидать страну и было возбуждено новое уголовное дело.

"Получается, что мое преступление в том, что я не посчитал нужным удалить или сделать так, чтобы все видео и фото после получения стирались? Конечно, получил ответ, что прокуратура не благотворительное заведение и у тех, кто прислал видео никакого статуса нет - ни свидетелей, ничего!".

"Получается, что если я в Apple Music слушаю альбом Nevermind "Нирваны", то я буду преступником?".

"Я больше года не буду видеться со своим мальчиком"

Следующее заседание суда о праве видеться с ребенком ожидается в марте 2022 года. "Получается, что я больше года не буду видеться со своим сыном", - отмечает Андрис.

Жена оспорила обвинение отца в сексуальном насилии, но дело с детской порнографией - это совершенное иное, что не должно влиять на борьбу за права доступа.

Жена оспорила обвинение отца в сексуальном насилии, но случай с детской порнографией - это другое, то, что не должно влиять на борьбу за права видеться с сыном.

"Моя цель с первого дня такая, что я хочу регулярно видеться и активно участвовать в воспитании сына. Я удаленно связывался с его классной руководительницей, чтобы выяснить, как у него дела. Рассказал, не углубляясь в детали, что не могу видеться со своим мальчиком, она была понимающей и радостной, что позвонил, так как она не понимала, куда я пропал", - рассказывает Андрис.

На вопрос, знает ли он, что побудило его жену забрать у него сына, он ответил: "У жены огромное эго".

"Ясно, что ее интересы стоят выше интересов ребенка. Это месть за то, что модель нашей жизни вышла не такой, как она задумала.

"Так ужасно, как сейчас мне никогда в жизни не было, но в то же самое время - этот террор я снова назад не хочу".

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv