Санкции лично против Путина и перекрытие экспорта технологий: как Запад думает поднять цену вторжения в Украину

Президент США Джо Байден во вторник допустил возможность введения санкций лично против российского президента России Владимира Путина в случае вторжения российских войск в Украину. Ранее представители администрации также говорили, что нападение на Украину приведет также к запрету высокотехнологичного экспорта в Россию.
Никакие санкции западных стран до сих пор не распространялись лично на главу российского государства. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что это было бы равносильно разрыву отношений.
В понедельник главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видеоконференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск на Украину.
Как отмечают в Белом доме, учитывая серьезность ситуации, встреча прошла на самом высоком уровне. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон.
Во вторник в Берлине Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели на этот раз двустороннюю встречу и на совместной пресс-конференции после нее повторили, что Запад будет жестко реагировать на посягательства на территориальную целостность Украины.
Оба политика заявили, что в случае нового вторжения на Украину Россия заплатит "высокую цену".
Ранее во вторник в британском Парламенте аналогичное заявление сделал Борис Джонсон, говоря об ответе Европы и США на ожидаемое новое вторжение России на украинскую территорию.
"Мы договорились, что скоординированно ответим на любое нападение России на Украину. Скоординированно, путем ввода жестких совместных санкций, которые будут жестче, чем все меры, которые мы раньше вводили в отношении России. Мы согласились, что готовы утвердить эти меры настолько быстро, насколько это возможно, чтобы усилить эффект сдерживания. Мы в Британии не побоимся усилить национальные санкции в отношении России в ответ на действия Владимира Путина", - сказал он.
В ходе анонимного брифинга для журналистов в Госдепартаменте во вторник (это распространенная практика в ведомстве) сообщили, что Вашингтон настроен применить беспрецедентно жесткие санкции в случае вторжения в Украину, передает корреспондентка Би-би-си Барбара Плетт Ашер.
В частности, предлагается прекратить экспорт в Россию товаров с применением разработанных в США технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и аэрокосмической техники.
Также представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон договаривается со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии об альтернативных каналах поставок газа в Европу на случай, если Россия в ответ на санкции перекроет трубопроводы. Эта перспектива беспокоит многие страны ЕС.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что у США есть несколько военных сценариев на разные случаи развития дальнейших событий. Кроме того, Вашингтон считает приоритетом наращивание присутствия сил НАТО в странах Восточной Европы.
В США в повышенную боевую готовность приведены 8,5 тыс. военных, которые в любой момент могут быть переброшены в Европу.
По словам главы Пентагона Джона Кирби, это произойдет, как только поступит запрос со стороны НАТО, или, как выразился Кирби, "в ряде других ситуаций".
Идею мобилизации выдвинул министр обороны США Ллойд Остин. Решение о переброске войск должен будет одобрить Джо Байден.
Если до этого дойдет, все 8,5 тысяч военных окажутся в Европе в течение пяти дней, говорят в Пентагоне. Раньше на переброску отводилось 10 дней.
О вводе американских или натовских войск на территорию Украины, которая в НАТО не состоит, речь не идет. Во вторник это еще раз повторил Джо Байден.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс также обратился с предупреждением к Беларуси, на территорию которой в последние недели прибыло значительное количество российских войск, по официальной версии - для участия в учениях, запланированных на февраль.
"Мы дали ясно понять Беларуси, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, ее ждет быстрый и решительный ответ со стороны Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - подчеркнул Прайс.
Песков: Кремль ждет от США ответа по гарантиям безопасности
Пока НАТО расширяет свое присутствие в Болгарии, Румынии и странах Балтии. В эти страны отправлены военные корабли и истребители.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены тем, как США нагнетают напряженность. Он сообщил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с мобилизацией американских военных и их возможной переброской в Европу.
Москва все еще ждет письменных ответов от НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности, заявляют российские власти.
"Нужно получить тот самый пресловутый текст, мы надеемся, что получим его на этой неделе. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - сказал Песков во вторник (цитата по Газета.ru).
В Киеве с благодарностью принимают помощь европейских и американских партнеров, но считают их некоторые шаги чрезмерными. В частности, речь о решении Великобритании и США отозвать домой часть сотрудников своих дипмиссий на Украине.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Украинской службе Би-би-си заявил, что война с Россией идет давно и поводов для паники нет.
"Число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают. Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините", - так оценил текущую ситуацию Данилов.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отъезд ряда западных дипломатов из Киева - это сложная игра, которая вовсе не означает неизбежности конфликта.
"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке" во вторник вечером.
Он также подчеркнул, что Украина делает все для того, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех лидеров Нормандского формата для установления мира на Донбассе.
"Завтра состоится встреча советников Нормандского формата. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит - будет результат. А значит - будет и мир", - заявил президент Украины.