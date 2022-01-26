Санкции лично против Путина и перекрытие экспорта технологий: как Запад думает поднять цену вторжения в Украину

Во вторник в Киев доставили еще три сотни противотанковых ракет "Джавелин", сообщил телеканал Fox News ФОТО: Reuters

Песков: Кремль ждет от США ответа по гарантиям безопасности

Пока НАТО расширяет свое присутствие в Болгарии, Румынии и странах Балтии. В эти страны отправлены военные корабли и истребители.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены тем, как США нагнетают напряженность. Он сообщил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с мобилизацией американских военных и их возможной переброской в Европу.

Москва все еще ждет письменных ответов от НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности, заявляют российские власти.

"Нужно получить тот самый пресловутый текст, мы надеемся, что получим его на этой неделе. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - сказал Песков во вторник (цитата по Газета.ru).

ФОТО: BBC

В Киеве с благодарностью принимают помощь европейских и американских партнеров, но считают их некоторые шаги чрезмерными. В частности, речь о решении Великобритании и США отозвать домой часть сотрудников своих дипмиссий на Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Украинской службе Би-би-си заявил, что война с Россией идет давно и поводов для паники нет.

"Число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают. Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините", - так оценил текущую ситуацию Данилов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отъезд ряда западных дипломатов из Киева - это сложная игра, которая вовсе не означает неизбежности конфликта.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке" во вторник вечером.

Он также подчеркнул, что Украина делает все для того, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех лидеров Нормандского формата для установления мира на Донбассе.