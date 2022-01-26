"Повалил забор и пытался сбежать". Как горе-водитель из Улброки въехал на чужую собственность

"Сидели, разговаривали. Вдруг вспышка и гром. Подумал - недавно был ураган, может, с ним что-то связано, что-то случилось. И этот шум... Но потом посмотрели - фары, прямо у окна", - вспоминает случившееся Люда, жительница дома.

Женщина решила, что незнакомый автомобиль не проехал через дом только потому, что врезалась в гигантский пень прямо у стены. Несколькими днями ранее перед бурей там стояла крупная береза.

"Потом мы открыли окно, и какой-то мужчина крикнул, чтобы мы вызвали полицию. Тот, что за рулем, вышел. Второй его держал", - рассказывает жительница дома.

Окружающие поспешили вызвать полицию, а водитель разбившейся машины все еще пытался выкрутиться из неприятностей. Полицейским рассказали, что водитель пытался скрыться с места происшествия, но свидетели поймали его. С одним из преследователей у виновника аварии разгорелся конфликт.

После задержания выяснилось, что водитель сломал дорожный знак и повалил забор. Он пожаловался на проблемы со здоровьем и был госпитализирован, однако на переднем сиденье разбитой машины были обнаружены использованные шприцы, что могло свидетельствовать о том, что человек мог находиться под воздействием наркотиков.

Скорее всего, после посещения больницы водитель попал в полицейский изолятор. Какие вещества обнаружены в машине и что еще на совести горе-водителя, в ходе расследования выяснит Госполиция.