Выявлено больше 9 тысяч новых случаев Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

​два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

10 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, четверо были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4004 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5139 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 3239,9 случая.

Всего вчера было сделано 28 009 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 32,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 354 734 жителей Латвии, скончались 4828 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 778 до 761 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 111 пациентов с Covid-19, выписаны 115 человек.

В настоящее время в больницах находятся 682 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 79 человек (10,38%) тяжелое.

Вакцинация

На сегодня от Covid-19 привито 6513, или 4,59%, детей в возрасте 5-11 лет, проживающих в Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В общей сложности на текущий день 70,89% жителей Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson & Johnson против Covid-19, а 68,23% населения завершили процесс вакцинации, при этом 32,88% из них привились дополнительно, свидетельствуют расчеты LЕТА.

Вчера против Covid-19 было вакцинировано 5543 человека, из них 435 вакцинированы впервые, 618 получили повторную инъекцию вакцины, 72 привились препаратом Janssen (Johnson & Johnson), а 4418 человек получили бустерную дозу.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено заражение коронавирусом еще 9490 человек, зарегистрировано 12 смертей от Covid-19, сообщил в среду, 26 января, Департамент статистики страны.

Это самое большое число новых случаев заражения Covid-19, зарегистрированных в Литве за сутки, с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 18 января, когда коронавирусная инфекция была подтверждена у 6234 человек.

За последние сутки в Литве было выполнено 30 557 анализов, доля положительных тестов составила 31,1%. С начала пандемии зарегистрировано 628 094 случая заражения коронавирусом, скончались 7798 человек

В настоящее время в больницах находятся 1139 пациентов с Covid-19, 93 из которых - в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный уровень заболевания на 100 000 населения увеличился до 2723,8 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 939 914 человек, из них 1 856 581 прошли курс первичной вакцинации, ревакцинацию получили 864 342 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 5845 случаев коронавируса и скончались пять человек. Третий день подряд в стране регистрируются рекордные показатели заболеваемости.

За сутки проанализировали 12 869 результатов тестов, положительными были 45,4% из них.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Эстонии достигло 307 451. Всего в Эстонии от Covid-19 умерло 2018 человек.

Кумулятивное число случаев Covid-19 за 14 дней на 100 000 населения в Эстонии выросло до 3450,3.

По состоянию на утро среды госпитализированы 287 пациентов с коронавирусом. Из них 193 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в числе которых 146 (75,6%) невакцинированных и 47 пациентов (24,4%), завершивших курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни.

Скончались пять человек с коронавирусом, четверо из них не были вакцинированы: 44-летний мужчина, 69-летняя женщина, 74-летняя женщина, 81-летний мужчина и 83-летняя женщина.