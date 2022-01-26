Видео ⟩ Прямо как в кино - с полицейским эскортом в Рижский родильный дом

Полиции Рижского самоуправления недавно пришлось совершить срочную поездку по столице - полицейские сопровождали в роддом молодую семью, которой срочно потребовалась помощь медиков, сообщает передача Degpunktā.

Утром один из патрулей Видземского управления полиции остановил водителя, у автомобиля которого закончился срок действия техосмотра. Поскольку такие нарушения входят в компетенцию дорожной полиции, стражи порядка попросили нарушителя дождаться приезда своих коллег.

Тогда к сотрудникам полиции обратился проезжавший мимо водитель Volkswagen, сообщивший, что у его жены начались роды и он опасается, что они не успеют вовремя добраться до роддома.

В течение пяти минут удалось добраться до Рижского роддома и передать женщину медикам. Из разговора с мужчиной выяснилось, что в Ригу они ехали из Огре.