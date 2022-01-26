Ср, 26.01.2022
С учетом растущей нагрузки на лаборатории и сложностей с проведением ПЦР-теста предусмотрено, что антигенного теста будет достаточно, чтобы констатировать факт заражения. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
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Такое случилось впервые: из-за болезни сотрудника не получилось открыть пункт вакцинации

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Национальная служба здравоохранения настоятельно призывает не задерживать получение бустерной вакцины против Covid-19, поскольку при повышении заболеваемости в обществе больше начинают болеть и медики. Во вторник, 25 января, один из прививочных центров не получилось открыть именно по причине заболевания Covid-19 среди его сотрудников. Организаторы процесса вакцинации указали, что это, вероятно, не будет исключением, сообщает передача Dienas ziņas на Латвийском телевидении.

На сегодняшний день бустерную вакцину получили 415 тысяч человек, еще 527 тысяч имеют право на ее получение, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

15 февраля, когда вступит в силу срок действия сертификатов о прививках, его могут лишиться почти 65 тысяч человек.

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"Еще в конце прошлого года и в январе мы продолжали отправлять текстовые сообщения жителям, у которых подходит к концу срок действия ковид-сертификата. Чуть менее 65 тысяч латвийцев должны еще пройти бустерную вакцинацию к 15 февраля", - сказала Эва Юхневича, руководитель отдела вакцинации.

Ждать не стоит, так как очень вероятно, что сделать прививку позже станет сложнее. По мере роста заболеваемости в обществе Covid-19 также распространяется среди самих вакцинированных.

"Возможна ситуация, когда у некоторых прививочных пунктов будут сокращены часы работы либо они будут работать меньшее количество дней. Сегодня мы не смогли открыть один пункт, потому что заболели медики. В настоящее время поставщик услуг вакцинации пытается реорганизовать свои внутренние ресурсы. Но, конечно, если такая тенденция появилась, то она будет продолжаться", - сказал Юхневича.

В настоящее время спрос на бустерную вакцину не слишком высок. Юхневича связывает это с желанием населения выждать и тем, что многие сейчас на самоизоляции.


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