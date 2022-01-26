Такое случилось впервые: из-за болезни сотрудника не получилось открыть пункт вакцинации

На сегодняшний день бустерную вакцину получили 415 тысяч человек, еще 527 тысяч имеют право на ее получение, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

15 февраля, когда вступит в силу срок действия сертификатов о прививках, его могут лишиться почти 65 тысяч человек.

"Еще в конце прошлого года и в январе мы продолжали отправлять текстовые сообщения жителям, у которых подходит к концу срок действия ковид-сертификата. Чуть менее 65 тысяч латвийцев должны еще пройти бустерную вакцинацию к 15 февраля", - сказала Эва Юхневича, руководитель отдела вакцинации.

Ждать не стоит, так как очень вероятно, что сделать прививку позже станет сложнее. По мере роста заболеваемости в обществе Covid-19 также распространяется среди самих вакцинированных.

"Возможна ситуация, когда у некоторых прививочных пунктов будут сокращены часы работы либо они будут работать меньшее количество дней. Сегодня мы не смогли открыть один пункт, потому что заболели медики. В настоящее время поставщик услуг вакцинации пытается реорганизовать свои внутренние ресурсы. Но, конечно, если такая тенденция появилась, то она будет продолжаться", - сказал Юхневича.