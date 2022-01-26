Пенсионер под Цесисом попался в ловушку мошенников и потерял 100 000 евро

Несмотря на постоянные предупреждения и призывы остерегаться мошенников, в полицию продолжают поступать сообщения о потерянных таким образом деньгах. Во вторник, 25 января, в Цесисское отделение полиции поступило заявление от мужчины 1945 года рождения, который сообщил, что стал жертвой мошенников.

Ему несколько раз звонили незнакомые люди, которые утверждали, что могут помочь вернуть деньги, потерянные на финансовых платформах.

По словам Васкане, мужчина признался, что в последние годы вложил в некую платформу значительную сумму денег, однако вернуть их не удалось. По этой причине он с радостью согласился на помощь звонивших.

Завоевав доверие мужчины, злоумышленники получили его личные данные, необходимые для хищения с банковского счета.

Этот же мужчина осенью 2020 года доверился обещаниям мошенников заработать большие деньги и добровольно перечислил на их счет деньги. В тот раз полиция в ходе сложного и запутанного расследования вернула часть средств - почти 20 000 евро.

Таким образом, за последние годы мужчина потерял в общей сложности 100 000 евро.

Полиция неоднократно призывала граждан быть осторожными при поступлении телефонных звонков от незнакомых людей, говорящих только по-русски, называющих себя финансовыми брокерами различных компаний или другими "финансовыми профессионалами". Также не стоит быть чрезмерно доверчивыми при общении с незнакомыми людьми или знакомстве в соцсетях.

Никому нельзя раскрывать свои личные или электронные платежные данные, чтобы защитить себя от мошенничества.