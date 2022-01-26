Почти 10 000: в Литве - "рекорд" по новым случаям коронавируса

Это самое большое число новых случаев заражения Covid-19, зарегистрированных в Литве за сутки, с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 18 января, когда коронавирусная инфекция была подтверждена у 6234 человек.

За последние сутки в Литве было выполнено 30 557 анализов, доля положительных тестов составила 31,1%. С начала пандемии зарегистрировано 628 094 случая заражения коронавирусом, скончались 7798 человек.

В настоящее время в больницах находятся 1139 пациентов с Covid-19, 93 из которых - в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный уровень заболевания на 100 000 населения увеличился до 2723,8 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 939 914 человек, из них 1 856 581 завершили курс первичной вакцинации, ревакцинацию прошли 864 342 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 5845 случаев коронавируса и скончались пять человек. Третий день подряд в стране регистрируются рекордные показатели заболеваемости.

За сутки проанализировали 12 869 результатов тестов, положительными были 45,4% из них.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Эстонии достигло 307 451. Всего в Эстонии от Covid-19 умерло 2018 человек.

Кумулятивное число случаев Covid-19 за 14 дней на 100 000 населения в Эстонии выросло до 3450,3 случая.

По состоянию на утро среды госпитализированы 287 пациентов с коронавирусом. Из них 193 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 146 (75,6%) невакцинированных и 47 пациентов (24,4%), завершивших курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни.

Скончались пять человек с коронавирусом, четверо из них не были вакцинированы: 44-летний мужчина, 69-летняя женщина, 74-летняя женщина, 81-летний мужчина и 83-летняя женщина.