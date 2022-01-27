Что нужно помнить, собираясь в зимний поход

ФОТО: Пресс-фото

Палатка не для тепла, а для защиты от снега

В условиях эстонской зимы, по словам Майу, в поход можно отправляться с трехсезонной палаткой. "Даже зимой цель палатки не в том, чтобы держать тепло, а в том, чтобы не пускать внутрь влагу, то есть в этом случае - снег. Нагревает воздух в палатке наше собственное дыхание, но это приводит к конденсации воздуха, то есть к повышению влажности. Влага будет задерживаться на стенках платки и в итоге опадет на вас и ваши вещи, - рассказывает она. - По этой причине во время сна в палатке рекомендуется держать открытыми как можно больше пол и вентиляционных отверстий. Чем лучше будет циркулировать воздух, тем быстрее влага будет покидать палатку. Разумеется, держать отверстия открытыми следует только при тихой погоде, ведь в противном случае ветром в нее занесет снег".

Что точно должно быть способно выдержать зимние условия, так это спальный мешок - лучше брать четырехсезонный. "Четырехсезонный спальник можно заменить двумя менее теплыми - хорошо вместе сработают трехсезонный и летний. Однажды мне довелось испытать такой вариант при температуре -12 градусов", - добавляет она.

Плотный снег будет держать палатку на месте

Разбивать лагерь Майу рекомендует на возвышении, поскольку в низины по ночам опускается холодный воздух, который в итоге доберется и до вас, и до вашей палатки. Выбрав место для палатки, хорошенько потопчитесь по нему, чтобы утрамбовать снег, и оставьте его в покое минут на двадцать (тем временем можете собрать дров или начать приготовления к ужину).

"Постояв, утрамбованный снег станет твердым, и по нему можно будет спокойно ходить, не проваливаясь по колено, - объясняет Майу. - Хорошо, если с собой у вас будут колышки для снега - они немного шире обычных. Отлично сработают также ветки или треккинговые палки. Нет смысла вбивать колышки в снег, поскольку они все равно там держаться не будут. Вместо этого сделайте в толще снега небольшие углубления и, продев через петли палатки, положите в них колышки, а сверху насыпьте снега и хорошенько утопчите его - так палатка будет надежно стоять на месте".

Изолируйте себя от земли