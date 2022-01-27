Что нужно помнить, собираясь в зимний поход
Майу Люнекунд, за плечами которой работа гидом в Северной Швеции и 300-километровый полярный поход на собачьей упряжке*, рассказала, как безопасно переночевать в палатке посреди густого заснеженного леса.
Майу Люнекунд, за плечами которой работа гидом в Северной Швеции и 300-километровый полярный поход на собачьей упряжке*, рассказала, как безопасно переночевать в палатке посреди густого заснеженного леса.
"Don’t sweat, don’t get wet ( англ. - "Не потей, не намокай)", - вспоминает Майу мудрость, которой поделились с ней в полярном походе более опытные товарищи. "Если соблюдать эти два правила в зимнем походе или даже во время прогулки зимой, то, скорее всего, не замерзнешь. Чувствуете, что начинаете потеть - сразу сбавляйте темп. Еще можно снять слой-другой одежды. На случай, если вы все-таки почему-то намокнете, у вас должна быть возможность переодеться в сухую одежду".
Поскольку погода такая, какая она есть, важно одеваться многослойно. "Многие люди уверены, что в зимний поход нужно одеваться, как капуста, а одежда должна быть очень толстой. На самом деле это не так, - говорит Майу. - Когда я работала гидом в походах с ездовыми собаками в Северной Швеции, при температуре минус 10-20 градусов у меня под весенне-осенней курткой было всего два слоя термобелья из 100-процентной шерсти. Теплый толстый пуховик я надевала только на время остановок, привалов и по вечерам в палатке. Ту же функцию, что и пуховик, отлично выполняет толстый спальный мешок".
В условиях эстонской зимы, по словам Майу, в поход можно отправляться с трехсезонной палаткой. "Даже зимой цель палатки не в том, чтобы держать тепло, а в том, чтобы не пускать внутрь влагу, то есть в этом случае - снег. Нагревает воздух в палатке наше собственное дыхание, но это приводит к конденсации воздуха, то есть к повышению влажности. Влага будет задерживаться на стенках платки и в итоге опадет на вас и ваши вещи, - рассказывает она. - По этой причине во время сна в палатке рекомендуется держать открытыми как можно больше пол и вентиляционных отверстий. Чем лучше будет циркулировать воздух, тем быстрее влага будет покидать палатку. Разумеется, держать отверстия открытыми следует только при тихой погоде, ведь в противном случае ветром в нее занесет снег".
Что точно должно быть способно выдержать зимние условия, так это спальный мешок - лучше брать четырехсезонный. "Четырехсезонный спальник можно заменить двумя менее теплыми - хорошо вместе сработают трехсезонный и летний. Однажды мне довелось испытать такой вариант при температуре -12 градусов", - добавляет она.
Разбивать лагерь Майу рекомендует на возвышении, поскольку в низины по ночам опускается холодный воздух, который в итоге доберется и до вас, и до вашей палатки. Выбрав место для палатки, хорошенько потопчитесь по нему, чтобы утрамбовать снег, и оставьте его в покое минут на двадцать (тем временем можете собрать дров или начать приготовления к ужину).
"Постояв, утрамбованный снег станет твердым, и по нему можно будет спокойно ходить, не проваливаясь по колено, - объясняет Майу. - Хорошо, если с собой у вас будут колышки для снега - они немного шире обычных. Отлично сработают также ветки или треккинговые палки. Нет смысла вбивать колышки в снег, поскольку они все равно там держаться не будут. Вместо этого сделайте в толще снега небольшие углубления и, продев через петли палатки, положите в них колышки, а сверху насыпьте снега и хорошенько утопчите его - так палатка будет надежно стоять на месте".
Чтобы в спальном мешке и палатке было тепло, Майу рекомендует придерживаться двух простых принципов. "Первое и самое главное - изолировать себя от холодной земли. Для этого нужно создать между человеком и поверхностью земли максимально толстую прослойку", - рассказывает она. В качестве первого слоя она использует обычную "пенку" - для зимнего похода такой туристический коврик должен быть максимально толстым. Можно даже положить два коврика один на другой. Поверх Майу раскладывает теплую парку, утепленные туристические брюки и, наконец, спальный мешок. "Все пуховые вещи я предварительно взбиваю, поскольку теплым спальный мешок делает не сам пух, а воздух между пушинками, - объясняет она. - Еще сверху кидаю дождевик или флиску. Особенно стараюсь утеплить плечо, которое будет находиться у входа в палатку - там холоднее всего ночью. В полярном походе я была одной из немногих, кто не надевал на себя на ночь всю имеющуюся теплую одежду, а клал ее под себя. И я, кстати, не мерзла, в отличие от тех, кто одевался, как капуста".
Даже самый теплый спальный мешок, предусмотренный для походов в 30-градусный мороз, не будет держать тепло, если в нем лежит уже замерзший человек. "Ваш спальный мешок будет улавливать теплый воздух, который производит ваше тело, то есть вы будете печкой, а не он. Поэтому прежде, чем залезать в спальник, нужно обязательно согреться", - подчеркивает она. Первый шаг - хорошенько подкрепиться. "Ни в коем случае зимой нельзя ложиться спать голодным. Подходящий ужин - что-нибудь сытное и жирное, что поможет телу эффективнее производить энергию для поддержания тепла, – рекомендует Майу и добавляет, что после ужина нужно подвигаться. - Поделайте отжимания, попрыгайте, поставьте палатку, раскидайте снег. Можно, конечно, просто посидеть у костра, попивая горячий чай. Еще согреться помогает горячая грелка, но тут есть хитрость - ее лучше зажать ногами, ведь именно на внутренней поверхности бедер находятся крупные кровяные сосуды, которые разносят тепло по всему телу".
Одна из самые неприятных ситуаций во время ночевки в палатке - желание сходить в туалет. А если еще и метель! Майу говорит, что простые решения у этой проблемы есть. Вовсе не обязательно одеваться и выходить на мороз. Один из возможных вариантов - специальная бутылка. "Чаще всего в качестве ночного горшка используют спортивную бутылку с широким горлышком. Конечно, ее нужно заранее как-то пометить, чтобы не перепутать с бутылкой, из которой пьете. Утром нужно просто вылить содержимое и прополоскать бутылку водой, чтобы в нее не впитался запах, - советует Майу. Еще один вариант - использовать в качестве туалета тамбур палатки. - Поскольку так или иначе в зимних условиях все замерзает, то никакой лужи и даже запаха после этого не останется - спать импровизированный туалет вам мешать не будет".
*Fjällräven Polar