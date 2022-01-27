Сидячая работа и громкая музыка портят слух. Как этого не допустить?

Семь основных факторов, которые могут повлиять на слух, и как действовать правильно, чтобы сохранить хороший слух на протяжении всей жизни:

1. Гигиена ушей

В слуховом проходе находятся кожные железы, вырабатывающие серу, выполняющую очень важную защитную функцию. Сера не только уничтожает микробы и задерживает их рост, но также выполняет согревающую и гидроизолирующую функцию, поэтому чрезмерное усердие при удалении серы из ушей может привести к воспалению ушей. Если после купания или душа возникает звон в ушах или уши закладывает, возможно образовалась серная пробка, которая набухает во влажной среде и вызывает нарушения слуха. Никогда не следует пытаться достать ее острыми предметами или ватными палочками, поскольку они могут повредить слуховые каналы и барабанную перепонку, а серную пробку можно протолкнуть в ухо еще глубже. Помочь могут доступные в аптеке капли - масло для размягчения серных пробок. Если они не помогут, следует обратиться к врачу!

2. Тепло ушей в холодное время года

Чтобы избежать воспаления ушей, уши следует держать в тепле, поэтому в холодную погоду рекомендуется носить шапку или другой головной убор, закрывающий уши.

3. Сезонные вирусы с инфекциями верхних дыхательных путей также могут быть опасны для ушей

Наиболее частым осложнением в этом случае является воспаление среднего уха. Вследствие насморка закупоривается канал, соединяющий носоглотку с полостью среднего уха, и возникает благоприятная среда для попавших в него бактерий. В результате ухудшается слух и усиливаются боли в ушах. Во избежание осложнений не стоит оставлять без внимания даже малейшее заболевание, лучше остаться дома, вылечиться и только затем переходить к привычному распорядку дня.

4. Сидячая работа и неправильная поза во время работы

При сидении в неправильной позе перегружается шея и плечи, могут возникнуть проблемы в шейных позвонках и может быть нарушено кровоснабжение нервных рецепторов во внутреннем ухе. В результате могут возникнуть шумы в ушах и даже развиться нарушения слуха. Для людей, которым весь день приходится проводить, работая за компьютером, важно оборудовать удобное, эргономичное рабочее место. Во время профилактических перерывов рекомендуется выполнять упражнения, помогающие снимать мышечное напряжение.

5. Шум - одна из основных причин приобретенных проблем со слухом