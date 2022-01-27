Чт, 27.01.2022
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Андрей Богатырев, режиссер

Сидячая работа и громкая музыка портят слух. Как этого не допустить?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/aleks333

"Слух - один из основных органов чувств человека, позволяющий воспринимать окружающие звуки, распознавать голоса и различные сигналы, которые могут предупреждать о возможных опасностях".

"Чтобы обеспечить хороший слух на протяжении всей жизни, следует не только заботиться о здоровье ушей, но и соблюдать основные правила для сохранения слуха. Какие факторы могут повлиять на слух, и на что следует обратить внимание, чтобы предотвратить нарушения слуха", - советует сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

"Чтобы сохранить слух важно не только соблюдать гигиену ушей, правильно чистить уши и не слишком усердствовать, но и следить за общим состоянием здоровья и укреплять иммунитет, тем самым снижая риск простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей, которые вызвать воспаление ушей. В то же самое время многие люди не знают, что проблемы со слухом могут вызывать неправильная поза при сидячей работе, а также прослушивание громкой музыки в наушниках. Учитывая, что прослушивание громкой музыки в наушниках популярно среди молодежи, родителям обязательно стоит обратить внимание на то, насколько громко молодые люди слушают музыку в наушниках, и как долго они это делают в течение дня, чтобы это развлечение или хобби не навредили их здоровью", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Семь основных факторов, которые могут повлиять на слух, и как действовать правильно, чтобы сохранить хороший слух на протяжении всей жизни:

1. Гигиена ушей

В слуховом проходе находятся кожные железы, вырабатывающие серу, выполняющую очень важную защитную функцию. Сера не только уничтожает микробы и задерживает их рост, но также выполняет согревающую и гидроизолирующую функцию, поэтому чрезмерное усердие при удалении серы из ушей может привести к воспалению ушей. Если после купания или душа возникает звон в ушах или уши закладывает, возможно образовалась серная пробка, которая набухает во влажной среде и вызывает нарушения слуха. Никогда не следует пытаться достать ее острыми предметами или ватными палочками, поскольку они могут повредить слуховые каналы и барабанную перепонку, а серную пробку можно протолкнуть в ухо еще глубже. Помочь могут доступные в аптеке капли - масло для размягчения серных пробок. Если они не помогут, следует обратиться к врачу!

2. Тепло ушей в холодное время года

Чтобы избежать воспаления ушей, уши следует держать в тепле, поэтому в холодную погоду рекомендуется носить шапку или другой головной убор, закрывающий уши.

3. Сезонные вирусы с инфекциями верхних дыхательных путей также могут быть опасны для ушей

Наиболее частым осложнением в этом случае является воспаление среднего уха. Вследствие насморка закупоривается канал, соединяющий носоглотку с полостью среднего уха, и возникает благоприятная среда для попавших в него бактерий. В результате ухудшается слух и усиливаются боли в ушах. Во избежание осложнений не стоит оставлять без внимания даже малейшее заболевание, лучше остаться дома, вылечиться и только затем переходить к привычному распорядку дня.

4. Сидячая работа и неправильная поза во время работы

При сидении в неправильной позе перегружается шея и плечи, могут возникнуть проблемы в шейных позвонках и может быть нарушено кровоснабжение нервных рецепторов во внутреннем ухе. В результате могут возникнуть шумы в ушах и даже развиться нарушения слуха. Для людей, которым весь день приходится проводить, работая за компьютером, важно оборудовать удобное, эргономичное рабочее место. Во время профилактических перерывов рекомендуется выполнять упражнения, помогающие снимать мышечное напряжение.

5. Шум - одна из основных причин приобретенных проблем со слухом

Пребывание в шумной обстановке может повредить рецепторы слухового нерва. Если это была кратковременная перегрузка клеток слухового нерва, например, посещение концерта, слух постепенно восстанавливается, но если человек продолжительно, на протяжении нескольких лет, подвергается воздействию высокого уровня шума, развивается тугоухость. Сначала появляются симптомы, на которые обычно не обращают внимания - затрудненное восприятие повседневных бытовых звуков, например, слушая радио, звучащего на нормальной громкости, но со временем возникают трудности в общении с другими людьми. В первую очередь повреждаются клетки, отвечающие за гулкий звук - с частотой, близкой к 4000 Гц, затем постепенно снижается восприятие звуков других частот. Поэтому не рекомендуется слушать громкую музыку, а работая в шумной обстановке следует пользоваться берушами или наушниками, приглушающими звук.

6. Использование наушников при прослушивании громкой музыки

Использование наушников является одной из наиболее частых причин возникновения нарушений слуха. Очень важно выбрать комфортную для слуха громкость. Безопасный уровень громкости для человека составляет от 40 до 60 децибел. Звук среднего уровня громкости, интенсивность которого составляет 85 децибел, можно слушать несколько часов без перерыва, но если интенсивность выше, это уже небезопасно. Слушать на полной громкости в 100-105 децибел в наушниках можно только 10 минут. Выбор наушников также имеет значение. Лучше выбирать наушники, которые надеваются на уши, так как они меньше влияют на слух. Наиболее вредны внутриканальные наушники, так как звук передается непосредственно в слуховой проход, в результате чего человек не слышит окружающие звуки и, соответственно, не может полноценно ориентироваться в происходящем вокруг. После прослушивания музыки в наушниках следует отдохнуть минутку в тишине.

7. Слух также ухудшается в результате старения

В большинстве случаев ухудшение слуха вызывает атеросклероз, когда кровеносные сосуды теряют эластичность, поэтому уменьшается приток крови к внутреннему уху. По причине нарушения кровообращения повреждаются нервные клетки слухового нерва. Если нервные клетки погибли, их уже невозможно восстановить, но можно отсрочить прогрессирование этого процесса, своевременно позаботившись о здоровье сосудов, соблюдая основные принципы здорового питания.

"Нельзя оставлять без внимания любые жалобы на нарушения слуха, поскольку промедление только снижает возможность восстановления нормального слуха. Если в ухе внезапно возникает шум, появляется боль, заложенность уха и эти симптомы не проходят в течение дня, определенно нужна консультация врача", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.


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