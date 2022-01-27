Семья в результате бури потеряла единственную машину и требует компенсацию

В передачу обратилась семья, проживающая в Вандзенской волости Талсинского края. Семья сообщила передаче о разрушениях январской бури - утром 14 января сваленное сильным порывом дерево упало на ворота и припаркованный у дома единственный автомобиль Audi, приобретенный совсем недавно.

Тем же утром семья связалась с Госполицией, которая приехала и зафиксировала произошедшее. Так как недвижимость не была застрахована, ворота отремонтировали своими силами, но, как выяснилось в автосервисе, пострадавшую машину ремонтировать не выгодно. Поэтому жители просят компенсировать потери, возникшие в результате падения дерева.

Выяснив, что региональная дорога Талси - Упесгрива (Р127), на территории которой росло дерево, находится в ведении Latvijas Valsts ceļi (LVC), семья связалась с предприятием. После телефонного разговора жителям показалось, что LVC с помощью не спешит.

"Ответивший на звонок работник спросил у меня: "Что мне делать в ситуации, если у вас это произошло?". Я сказала, что, может быть, стоит договориться о покрытии ущерба, чтобы не получилось так, что мы потеряли единственную машину семьи. Никуда не можем попасть: ни сами, ни ребенка отвезти куда-то. Нам сказали, что нужно ждать месяц, пока рассмотрят жалобу. Сказали, чтобы писали жалобу, тогда ее рассмотрят. Не похоже, что кто-то заинтересован помочь", - рассказала пострадавшая Синдия.

В безвыходной ситуации и от отчаяния она позвонила даже в канцелярию президента в Рижском замке, где, выслушав призыв о помощи, посоветовали не терять надежду и бороться за компенсацию при помощи журналистов,

- рассказала команде Bez Tabu представитель семьи Синдия.

Конкретная принадлежащая государству дорога окружена большим количеством деревьев. Жители информировали, что ранее сильный ветер уже повалил другое дерево. Кроме того, в свое время владельцы соседской недвижимости неоднократно просили обследовать деревья и спилить опасные.

В результате настойчивости соседей несколько деревьев в алле спилили, указала семья, отметив, что и только что упавшее дерево нужно было ликвидировать своевременно, с чем LVC не согласно.

"В конкретной округе есть аллея деревьев, она была обследована. Несколько деревьев с разрешения самоуправления и Управления по защите природы были спилены. В этом году планируется следующая стадия ухода за деревьями: уход за кроной тех деревьев, которые остались на аллее. Конкретное [сваленное бурей] дерево не было признано опасным, его не планировалось спиливать, для него был предусмотрен уход за кроной. Во время бури дерево вырвало с корнями, оно не сломалось, как это происходит в случае, когда дерево повреждено", - указала представитель LVC Анна Кононова.

Если возникают опасения, что дерево угрожает собственности, то нужно обращаться в самоуправление или в LVC. В свою очередь LVC по своей инициативе или по инициативе жителей, согласовав с местными властями и Управлением по защите природы, ежегодно организует обследование и вырубку деревьев, если признает их опасными, отметила Кононова.

Очевидно, LVC считает, что в конкретной ситуации компенсация не полагается, так как ранее дерево не было признано опасным.

Кононова указала: "Если повреждена собственность, хозяин должен обращаться в Госполицию, зафиксировать случай. Позднее полиция выдаст соответствующий акт. Если владелец считает, что виновник в произошедшем - LVC, нужно обращаться с заявлением в LVC. Каждое заявление рассматривается отдельно, а решение принимается после оценки всех обстоятельств. Поэтому и в данном случае жители должны обращаться с заявлением в LVC".