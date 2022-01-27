Украинские сепаратисты просят у России современное вооружение

За день до выступления Дениса Пушилина к тому же Кремль призвала и российская партия власти.

"Прежде всего, мы должны противостоять байрактарам", - сказал Пушилин в интервью прокремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, имея в виду произведенные в Турции дроны.

Соловьев сказал, что Россия могла бы снабдить сепаратистов оружием нового поколения вместо автоматов "Калашников" и советских пулеметов. "Мы должны говорить об оружие, которое вы имеете в виду", - сказал Пушилин, лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики, обвинив Киев в подготовке к вторжению.

В среду один из лидеров "Единой России" Владимир Васильев сказал, что партия власти попросила Кремль начать вооружать украинских сепаратистов.

США и страны-члены НАТО обвиняют Россию в попытке расшатать стабильность в Европе и в планах напасть на Украину.

Москва отрицает наличие подобных планов, но уже аннексировала Крым и с 2014 года поддерживает сепаратистов на востоке Украины. Конфликт уже унес более 13 000 жизней.

По информации Запада и Киева, Москва поддерживает сепаратистов оружием и боевиками.

Россия отрицает и это, но сделанное в среду заявление может означать изменение официальной позиции Москвы.