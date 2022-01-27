Чт, 27.01.2022
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Даниил Медведев, теннисист

Опять метель: синоптики о погоде на пятницу

Сильная метель в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 28 января, в Латвии продолжатся дождь и снег, на западе и в центральных регионах страны ожидается также сильный ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью в основном будет идти дождь, днем возможна метель. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

На исходе ночи в Курземе, а утром в центральных регионах страны северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.

В Риге ночью будет идти дождь, днем ожидается метель. Днем северный, северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду, а температура воздуха будет около нуля.

Галерея: Снег в Латвии


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