Опять метель: синоптики о погоде на пятницу
В пятницу, 28 января, в Латвии продолжатся дождь и снег, на западе и в центральных регионах страны ожидается также сильный ветер, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 28 января, в Латвии продолжатся дождь и снег, на западе и в центральных регионах страны ожидается также сильный ветер, прогнозируют синоптики.
Ночью в основном будет идти дождь, днем возможна метель. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
На исходе ночи в Курземе, а утром в центральных регионах страны северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.
В Риге ночью будет идти дождь, днем ожидается метель. Днем северный, северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду, а температура воздуха будет около нуля.
Галерея: Снег в Латвии