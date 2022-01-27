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Во вторник, 26 января, в возрасте 85 лет скончался меценат Юрис Петричек, сообщили его родственники.

Он был многолетним спонсором фонда Витолов, оказывал поддержку Латвийскому музею оккупации и был бывшим членом совета учреждения. Он также оказывал поддержку в области образования, искусства и истории.

В 2007 году Петричек и его жена Рита получили награду "Гордость Латвии" за поддержку в обучении молодежи в волости Педедзе Алуксненского края.

Петричек родился 5 мая 1936 года в волости Педедзе современного Алуксненского района. Во время Второй мировой войны его семья бежала сначала в Германию, а затем в США.

Петричек окончил Стэнфордский университет со степенью бакалавра и магистра электроинженерии.

Его работа в Соединенных Штатах была в основном связана с радиолокационными технологиями и исследованиями. После завершения карьеры Петричек продолжил активную благотворительную и общественную деятельность.

В начале 2000-х годов он восстановил семейное имущество в Silenieku dzirnavas в Педедзе, а в 2008 году вместе с женой Ритой на постоянное проживание переехал из США в Сигулду.