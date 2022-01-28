Ученые: ковид может спровоцировать развитие сахарного диабета. Особенно рискуют дети

Многочисленные научные работы со всего мира уже давно и очень убедительно демонстрируют связь между коронавирусом и сахарным диабетом - как 1-го, так и 2-го типа. Причем связь эта двусторонняя.

То, что наличие у пациента диабета (как и других нарушений обмена веществ, включая лишний вес) в случае заражения Covid-19 сразу определяет его в группу риска и сильно ухудшает медицинский прогноз, стало очевидно еще в первые месяцы пандемии.

Теперь все более четко прослеживается и обратная связь: коронавирус может спровоцировать у пациента развитие сахарного диабета в ходе заражения.

Что такое диабет?

Сахарный диабет - общее название нескольких болезней неинфекционного происхождения (то есть заразиться ими от больного человека нельзя). Объединяет их общий основной симптом: из-за проблем с усвояемостью глюкозы в крови сильно повышается уровень сахара.

Накапливая глюкозу, кровь густеет, из-за чего рано или поздно начинают повреждаться сосуды, особенно тончайшие капилляры (например, в глазах, что может привести к слепоте).

Однако, несмотря на сходство симптомов, болезни имеют совершенно разное происхождение - и, соответственно, требуют разного подхода к лечению.

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Диабет 1-го типа (T1D) - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система пациента по какой-то причине дает сбой. В результате организм начинает производить антитела, разрушающие бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин - гормон, необходимый для переработки потребляемых углеводов.

Во врачебной среде заболевание известно как "диабет детей", поскольку обычно это случается в детском возрасте, причем развивается болезнь стремительно. Буквально в течение пары недель производство инсулина полностью прекращается, и контролировать уровень глюкозы в крови пациенту до конца жизни приходится путем подкожных инъекций гормона.

Диабету 2-го типа (T2D) обычно предшествует довольно долгий, зачастую многолетний процесс "предиабета". Из-за недостатка физической активности и повышенного содержания жира ткани пациента начинают все хуже реагировать на выброс инсулина в кровь. То есть сам гормон там есть, причем в больших количествах, но организм его как бы не замечает или не узнает. В России от этого расстройства страдает почти каждый пятый.

Такое расстройство медики называют "диабетом полных" или "диабетом лишнего веса", и этот процесс - в отличие от T1D - можно обратить вспять. Вернуть сахар в норму можно при помощи таблеток, но главное - перейдя к более здоровому и более активному образу жизни.

Риск заболеть существенно выше у тех, кто переносит инфекцию в тяжелой форме, требующей госпитализации. Впрочем, зафиксированы и случаи развития сахарного диабета после легкого протекания коронавируса, и даже у тех, кто перенес заражение Covid-19 бессимптомно.