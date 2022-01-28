Министерство экономики разработало план смягчения Covid-ограничений с 1 марта

Министр отмечает, что правительству следует немедленно рассмотреть отмену ограничений для латвийских предпринимателей, чтобы они, как и предприниматели других стран Европейского союза, могли планировать и прогнозировать свою работу.

Esam prezentējuši OVG grupā @EM_gov_lv sagatavoto risinājumu ierobežojumu atcelšanai no š.g. 1.marta.



Valdībai nekavējoties jālemj par ierobežojumu atcelšanu, lai mūsu uzņēmēji, līdzīgi kā citās ES valstīs, spētu plānoti un prognozējami strādāt. pic.twitter.com/Win5zXx1Ob — Jānis Vitenbergs (@JanisVitenbergs) January 28, 2022

Минэкономики предлагает с 1 марта отменить ограничения на частные собрания, ограничения по времени работы и площади - определенное количество квадратных метров на одного посетителя и количество людей за одним столиком в местах общественного питания. Также Минэкономики призывает отменить соблюдение дистанции между рабочими местами в местах оказания услуг и ограничения по максимальному числу людей.

В то же время министерство рекомендует сохранить требование о ношении масок в общественных местах, дезинфекции рук, механической или естественной вентиляции. Также Минэкономики считает, что услуги в сфере развлечений могут быть доступны только для людей с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Одновременно министерство призывает всех работодателей обеспечить удаленный режим работы, где только возможно.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения начало работу над планом отмены ограничений из-за Covid-19, который может быть реализован при убедительном спаде заболеваемости. По прогнозам, пик нынешней волны Covid-19 может наступить в середине февраля.