Пт, 28.01.2022
В Латвии вообще происходит сумасшедший дом! эстонец о коронаограничениях в нашей стране
эстонец о коронаограничениях в нашей стране

Министерство экономики разработало план смягчения Covid-ограничений с 1 марта

Uzraksts Ekonomikas ministrija ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Министерство экономики подало группе оперативного управления предложения, которые предусматривают смягчение ограничений с 1 марта, сообщил министр экономики Янис Витенбергс в Twitter.

Министр отмечает, что правительству следует немедленно рассмотреть отмену ограничений для латвийских предпринимателей, чтобы они, как и предприниматели других стран Европейского союза, могли планировать и прогнозировать свою работу.

Минэкономики предлагает с 1 марта отменить ограничения на частные собрания, ограничения по времени работы и площади - определенное количество квадратных метров на одного посетителя и количество людей за одним столиком в местах общественного питания. Также Минэкономики призывает отменить соблюдение дистанции между рабочими местами в местах оказания услуг и ограничения по максимальному числу людей.

В то же время министерство рекомендует сохранить требование о ношении масок в общественных местах, дезинфекции рук, механической или естественной вентиляции. Также Минэкономики считает, что услуги в сфере развлечений могут быть доступны только для людей с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Одновременно министерство призывает всех работодателей обеспечить удаленный режим работы, где только возможно.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения начало работу над планом отмены ограничений из-за Covid-19, который может быть реализован при убедительном спаде заболеваемости. По прогнозам, пик нынешней волны Covid-19 может наступить в середине февраля.

Как отмечает Минздрав, в других странах заболеваемость после пика инфицирования омикрон-штаммом коронавируса быстро падает, и аналогичного развития можно ждать и в Латвии.


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