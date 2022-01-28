Уже работаете? А поучиться еще не хотите? В будущем можете пожалеть!

Предложение по обучению основано на актуальных проблемах рынка труда, чтобы население могло применять полученные знания и навыки в своей повседневной работе, повышая конкурентоспособность на рынке труда или реализуя карьерный рост в своей профессии. Наибольшее количество образовательных программ в этом туре - около 370 - доступно в секторе бизнеса, финансов и бухгалтерского учета, 119 программ в секторе производства электронного и оптического оборудования и информационных технологий, а те, кто работает в строительном секторе, могут выбирать из 70 образовательных программ.

Обучение дает возможность приобрести специальные знания, такие как разработка смет, вождение трактора или бетонирование, ландшафтная архитектура, программирование, обработка данных, компьютерный дизайн, электронная коммерция, работа с электрическими сетями и многие другие образовательные программы.

Статистика

В настоящий момент обучение закончили 43 000 трудоустроенных

С момента старта проекта в 2017 году за пять лет к обучению приступили в общей сложности около 59 тысяч трудоустроенных, из них более 43 тысяч уже закончили обучение. Работающие с низким уровнем образования чаще приобретают практические навыки в таких отраслях, как металлообработка, деревообработка, общественное питание и др. С другой стороны, жители с уже полученным высшим образованием выбирают образовательные программы для повышения квалификации по определенным профессиям или получения нового образования.

Доплата за учебу

Чтобы мотивировать работающее население Латвии подавать заявки на образовательные программы, большая часть расходов на обучение покрывается фондами ЕС и государством. При поступлении на одну из программ дополнительного профессионального образования доплата трудоустроенного составляет 5%, а при выборе обучения по программе повышения квалификации в модуле программы профессионального образования или учебном курсе доплата трудоустроенного составляет 10%, а финансирование фондов ЕС и государства составляет 90% - 95%. Обучение бесплатно для работников из малообеспеченных или бедных домохозяйств.

Для кого?

Подать заявку на обучение могут работающие и самозанятые жители Латвии в возрасте от 25 лет и до неограниченного возраста, в том числе молодые родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений, а также работающие пенсионеры и лица с альтернативным статусом. Каждый работающий в течение проекта может учиться два раза. Можно подать заявку на обучение по 2 образовательным программам, но одновременно можно будет обучаться только по одной образовательной программе. В этом туре обучение будет проходить как дистанционно, так и очно, поэтому приглашаем вас следить за предоставленной каждым учебным заведением информацией о ходе учебного процесса и необходимом материально-техническом обеспечении.