Еврокомиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении
Европейская комиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении, поскольку истек срок принятия директивы о защите осведомителей.
Европейская комиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении, поскольку истек срок принятия директивы о защите осведомителей.
Министерство юстиции подготовило законопроект о защите осведомителей, который защищает от давления со стороны работодателя людей, в предусмотренном законом порядке сообщивших о ставших известным им в ходе работы нарушениях, если у них есть основания полагать, что нарушение произошло. Это в свою очередь позволит предприятиям и учреждениям гарантировать безопасную и надежную среду, как можно скорее устранять нарушения и тем самым избегать связанного с нарушениями репутационного ущерба.
"Законопроект о защите осведомителей рассматривался несколькими составами правительства, намерение о разработке согласовали при предыдущем составе правительства летом 2020 года. При составлении законопроекта активно консультировались с другими министерствами и группами интересов", - сказала министр юстиции Марис Лаури.
Правительство одобрило законопроект и передало его в Рийгикогу 16 декабря 2021 года. Первое чтение прошло 26 января. Срок подачи предложений об изменениях - 8 февраля.
Перенять директиву следовало к 17 декабря прошлого года.