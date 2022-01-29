Выявлено 9626 новых случаев Covid-19; умерли семь человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

​один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Четверо скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3988 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5638 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 4250,7 случая.

Всего вчера было сделано 28 166 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 382 129 жителей Латвии.

Темп вакцинации против Covid-19 продолжает замедляться

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), темп вакцинации против Covid-19 в Латвии продолжает замедляться.

Единственной неделей, на которой в этом месяце наблюдалось увеличение, была неделя с 3 января.

Количество вакцинированных за неделю с 10 января было на одну десятую меньше, чем в первую неделю месяца. В свою очередь, на следующей неделе, с 17 января, снижение составило уже 20% по сравнению с предыдущей неделей.

За пять рабочих дней текущей недели в Латвии привито от Covid-19 на 39% меньше людей, чем за всю предыдущую неделю. Можно прогнозировать , что показатели этой недели будут еще ниже, так как среднее число прививок в день сейчас составляет 6241.

На сегодня курс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершили 68,35% от общей численности населения страны, из которых 34,15% ревакцинированы, 71% жителей сделал хотя бы одну прививку.

В общей сложности бустерной вакциной привито 23,34% от всего населения страны.

Вчера вакцину от Covid-19 получили не менее 6070 человек, в том числе 466 человек сделали первую прививку, 451 человек - вторую, 96 человек привиты однократной вакциной Johnson&Johnson. 5057 человек получили бустерную вакцину.

В Эстонии 7124 новых случая коронавируса и скончались четверо человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 14 344 теста, позитивный результат дали 7124 из них. Скончались четверо человек.

По состоянию на утро субботы, 29 января, в больницах находятся 302 пациента с коронавирусом. Из них 187 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19, из которых, в свою очередь, 146 пациентов (78%) не вакцинированы, а 41 пациент (22%) прошел курс вакцинации.

Скончались четверо человек с коронавирусом, все они не были вакцинированы: 61-летний мужчина, 66-летняя женщина, 76-летняя женщина и 81-летний мужчина.

За сутки в Эстонии введено 3742 дозы вакцины, в том числе 415 первых доз. По состоянию на утро субботы дополнительную или бустерную дозу получили 377 586 человек. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 62,3% населения.

Антирекорд Covid-19 в Литве: 11 666 новых случаев, 12 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 11 666 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики.

Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.

Четыре скончавшихся были привиты.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1200 человек, из них 99 - в реанимации.

Вчера в стране выполнено 29 300 молекулярных (ПЦР) тестов и 4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.