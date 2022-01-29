Должностные лица США: Россия доставляет запасы крови на границу

Действующие и бывшие должностные лица США сообщили Reuters, что определенные показатели, такие как запасы крови, имеют решающее значение для определения того, будет ли Москва готова к вторжению, если президент России Владимир Путин решит это сделать.

Новости о перевозке запасов крови к границе еще больше усиливают опасения, что Россия, сосредоточившая свои войска у границ Украины, может напасть на соседнюю страну.

Министерство обороны США не ответило на запрос Reuters прокомментировать эту новость.

Белый дом и Пентагон также пока не комментируют эту информацию.