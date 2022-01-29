Должностные лица США: Россия доставляет запасы крови на границу

Действующие и бывшие должностные лица США сообщили Reuters, что определенные показатели, такие как запасы крови, имеют решающее значение для определения того, будет ли Москва готова к вторжению, если президент России Владимир Путин решит это сделать.
Новости о перевозке запасов крови к границе еще больше усиливают опасения, что Россия, сосредоточившая свои войска у границ Украины, может напасть на соседнюю страну.
Министерство обороны США не ответило на запрос Reuters прокомментировать эту новость.
Белый дом и Пентагон также пока не комментируют эту информацию.
Трое официальных лиц, пожелавшие остаться анонимными, не сообщили, когда США заметили доставки запасов крови на границе, но двое официальных лиц заявили, что это произошло в последние недели.