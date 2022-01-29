В Беларусь прибыл еще один эшелон с российской военной техникой

В Беларусь поставлены системы зенитных ракетно-пушечный комплексов "Панцирь-С". Минобороны Беларуси также подтвердило, что техника прибыла в Брестскую область, пишет dpa.

Ранее в Беларусь были переброшены 12 истребителей "Сухой Су-35", а два батальона "С-400", в составе которых по восемь систем зенитных ракетных комплексов в каждом, продолжают движение по железной дороге с Дальнего Востока России в Беларусь.

Российские военнослужащие и техника начали прибывать в Беларусь на прошлой неделе, чтобы принять участие в военных учениях, которые пройдут недалеко от границ Беларуси с Литвой и Польшей и недалеко от границы с Украиной.