Сб, 29.01.2022
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В Беларусь прибыл еще один эшелон с российской военной техникой

ФОТО: EPA /Scanpix

Россия завершила первичную переброску военной техники в Беларусь перед ожидаемыми в середине февраля совместными учениями, поставив в соседнюю страну еще один эшелон с военнослужащими и техникой, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.

В Беларусь поставлены системы зенитных ракетно-пушечный комплексов "Панцирь-С". Минобороны Беларуси также подтвердило, что техника прибыла в Брестскую область, пишет dpa.

Ранее в Беларусь были переброшены 12 истребителей "Сухой Су-35", а два батальона "С-400", в составе которых по восемь систем зенитных ракетных комплексов в каждом, продолжают движение по железной дороге с Дальнего Востока России в Беларусь.

Российские военнослужащие и техника начали прибывать в Беларусь на прошлой неделе, чтобы принять участие в военных учениях, которые пройдут недалеко от границ Беларуси с Литвой и Польшей и недалеко от границы с Украиной.

Учения запланированы с 10 по 20 февраля. В них будут вовлечены почти все вооруженные силы Беларуси, а также российские военные силы.


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