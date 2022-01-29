Снег дезинфицировали перед приездом Путина. Что рассказывает сотрудница Пискаревского кладбища

Обычным, по ее словам, было и присутствие снайперов на крыше входного павильона - фотография в СМИ, на которой видны снайперы, не была фейком, подтвердила она. Однако силовики, согласно ее наблюдениям, в этот раз обратили внимание и на то, насколько безопасен снег на кладбище.

"Примерно за полчаса [до визита Путина] приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали", - рассказала она "Новой газете". "Снег раньше никогда не обрабатывали", - добавила сотрудница мемориала.

Николаева признает, что сама не видела, как дезинфицировали снег, но при этом присутствовали несколько ее коллег: "Они рассказали, что приехали специалисты и обработали снег".

Путин в четверг возложил венок к монументу "Матери-Родины" и букет к братской могиле, где, по словам собеседницы Би-би-си, похоронен его брат (и где уже лежал венок). Тех, кто несли венок, "привезли на отдельной машине, и никто к ним не подходил вообще, кроме президента непосредственно на возложении", утверждает она.

Работники мемориала обсуждали между собой, что венконосцы до мероприятия находились на карантине. Ранее Би-би-си рассказывала о карантине для тех, кто обслуживает президента России или с ним встречается.

Необычными были, по словам Николаевой, металлоискатели у входа на кладбище (о них рассказывала Би-би-си по телефону и собеседница в приемной мемориала), а также заклеенные малярной лентой камеры возле монумента.

"Они транслируют изображение в кабинет звукорежиссера, который по ним ориентируется, когда включать тот или иной звук. Но заклеили только часть камер - возможно, чтобы не было видно сотрудников охраны рядом с Путиным, а звукорежиссер видел бы только президента, когда это необходимо", - предположила Николаева.

Сотрудники мемориала находились во время визита Путина на расстоянии нескольких сотен метров от него, но работу не прерывали. Павильон, на крыше которого дежурили снайперы, тоже не закрывали - на втором этаже находится дирекция мемориала. Закрыт был только музей на первом этаже и вход на кладбище.

При этом сотрудники накануне визита президента России проводили репетиции (в этот день на кладбище приезжает много делегаций), директор и заместитель мемориала общались с ФСО и сотрудниками протокола, а сотрудники зеленого хозяйства убирали территорию.

"Обычная совершенно уборка снега, разве что в чуть ускоренном режиме", - сказала Би-би-си Николаева.

На кладбище есть еще один вход, но он с 8:30 был блокирован, там нельзя было пройти, рассказала экскурсовод. Когда она в 11:40 вышла к главному входу, за оградой ждали человек 15-20. Кладбище открыли в 13:30, говорит экскурсовод.

На сайте мемориала было объявление, что кладбище закрыто для посещения до 15:00. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил Би-би-си, что из-за визита президента людей просили подождать 10-15 минут.