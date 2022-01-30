"Это может стать кошмаром". США говорят о беспрецедентной концентрации российских войск у границ Украины

Украина призывает не раздувать панику, но готовится к худшему. Это - учения резервистов под Киевом ФОТО: Reuters

На этой неделе НАТО и США передали России официальный ответ на ее предложения, в котором по сути отвергли главные требования Москвы: в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что НАТО по-прежнему готово принимать новых членов, и Москва не вправе определять политику альянса в этом направлении.

Ответ Запада в пятницу прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры", - цитирует его интервью российским радиостанциям агентство Интерфакс. Возможность новой войны глава МИД России прокомментировал так: "Со стороны Российской Федерации войны [с Украиной] не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия".

В субботу посольство России в США распространило комментарий в связи с поставками американской военной помощи Украине. "Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись, - написали дипломаты в "Фейсбуке". - При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса".

Лондон готовит новые санкции, Джонсон едет в Восточную Европу

В субботу стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни посетит Восточную Европу. Кроме того, по данным российского посольства в Лондоне, глава британского МИД Лиз Трасс приедет с визитом в Россию в течение ближайших двух недель; "Дата согласована", - сообщило посольство в своем "Твиттере".

Джонсон также попросил руководителей вооруженных сил и спецслужб страны предоставить ему новые варианты ответа на то, что британское правительство называет "растущей российской агрессией". В эти выходные премьер-министр оценит предоставленные ему варианты, которые включают отправку дополнительных британских подразделений в восточноевропейские страны НАТО.

Ожидается, что в понедельник Форин-офис объявит в парламенте об ужесточении санкций против России, что позволит Лондону ударить по стратегическим и финансовым интересам Москвы.

На прошлой неделе Джонсон также принял участие в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, европейскими лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По заявлению Даунинг-стрит, участники звонка согласились, что "главным приоритетом остаются дипломатические переговоры с Россией".

Анализ: Отступить от края пропасти

Лиз Дюсет, дипломатический обозреватель Би-би-си

Дипломатические усилия становятся все более интенсивными с каждым днем. Всем хочется, чтобы эти действия выглядели как нечто реальное, но на самом деле делать никто ничего не хочет. Никто не намерен отправлять войска, чтобы принимать участие в войне против России на территории Украины.

Американский генерал Марк Милли предупредил об ужасающих последствиях войны ФОТО: Reuters

У всех при этом есть свои собственные интересы. Президент Байден имеет дело с печальными последствиями вывода войск из Афганистана. Германия переживает период после Ангелы Меркель. Британия пытается найти новое место в мире после брексита. А у президента Франции Эммануэля Макрона на носу выборы, запланированные на весну.

Но все хотят предотвратить новую войну на европейском пороге - и попытаться помешать попыткам президента Путина навести свой порядок в регионе. Крайне необычная вспышка гнева со стороны президента Зеленского, который призвал всех успокоиться, подчеркивает опасность эскалации риторики. Но Зеленский говорил и о другом: если эта война все же произойдет на Украине, она захлестнет и другие страны, начнутся "войны чужими руками".

Поэтому телефонные линии раскалены добела. Байден звонит Путину. Макрон делает то же. Теперь, вероятно, настанет очередь и премьер-министра Джонсона.

А Путин оказался ровно там, где он хочет быть: в центре мирового внимания.