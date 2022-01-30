СМИ: канцелярия президента Чехии Земана уничтожила доклад о взрывах во Врбетице. В них подозревают агентов ГРУ

Информация о визите сотрудников Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии (НКОЗ) подтверждается на официальном сайте канцелярии Земана. Однако в сообщении, по всей видимости по ошибке, неправильно указан год. "В пятницу, 21 января 2021 года, члены НКОЗ посетили канцелярию президента республики", - говорится в заявлении [вероятно, имеется в виду 2022 год - прим. ред.].

Президентская канцелярия ничего не пишет о цели визита, но как утверждают три информированных источника чешских изданий Radiožurnál и Respekt.cz, полиция хотела проверить, не получал ли кто-то посторонний доступа к докладу контрразведки BIS о взрыве в 2014 году на оружейных складах в Врбетице, при которых погибли два человека. Однако документа в канцелярии не оказалось - и теперь ведется расследование.

Чешское правительство заявляло, что подозревает в причастности к организации взрывов двух российских агентов - тех же "Петрова" (Александра Мишкина) и "Боширова" (Анатолия Чепиги), которых британские власти обвинили в попытке отравления в 2018 году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По сведениям, на которые ссылается Чешское радио (общественный вещатель), "секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина [...], было уничтожено случайно вместе с некоторыми иными документами".

Глава президентской администрации Вратислав Мынарж не стал подтверждать или опровергать чешским СМИ уничтожение документа, но сказал, что никакие посторонние лица получить к нему доступ не могли.

На фоне обвинений СМИ в несоблюдении правил безопасности и предположений о том, что документ был уничтожен незаконно, канцелярия президента в субботу сделала еще одно заявление. В нем сказано, что доклад доставили в президентскую администрацию 7 апреля 2021 года, он "был должным образом зарегистрирован и доведен до сведения секретариата президента республики". Утром 13 апреля документ передали Земану, сказано в сообщении.

В канцелярии также добавили, что уничтожение документов производится только лицами с доступом к гостайне, в строгом соответствии с протоколом и под надзором специальной комиссии.

Взрыв во Врбетице

В секретном докладе, предположительно, содержалась информация, связывавшая взрывы на складе боеприпасов в чешском Врбетице с Чепигой и Мишкиным.

Андрей Бабиш ФОТО: Getty Images

В 2014 году в деревне Врбетице в 350 километрах от Праги на двух складах боеприпасов прогремели взрывы, в результате которых погибли два человека. Спустя семь лет не слишком известный за пределами страны инцидент обернулся международным скандалом, в ходе которого чешские власти обвинили в причастности ко взрывам российские спецслужбы.

17 апреля 2021 года чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан в связи с совершением тяжкого преступления. На сайте полиции сообщается, что они передвигались по территории страны, используя несколько разных паспортов - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы, а также российские - на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В тот же день Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства.

В пятницу чешские СМИ также сообщили, что у следствия по делу о взрывах во Врбетице появился новый фигурант - проживающий в Греции владелец чешского паспорта, бывший российский военнослужащий Николай Шапошников.