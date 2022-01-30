Умер Леонид Куравлев

Ранее СМИ писали, что у 85-летнего артиста была вирусно-бактериальная пневмония, из-за которой его легкие оказались поражены на 25 и 30 процентов. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Пневмонию удалось побороть, однако из-за неизлечимой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. Сообщалось, что из больницы актер был переведен в хоспис имени Веры Миллионщиковой. Его диагноз не уточнялся.

Издание StarHit.ru со ссылкой на медицинские источники сообщало о деменции смешанного типа. У актера якобы была выявлена цереброваскулярная болезнь.

Леонид Куравлев в роли Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" ФОТО: скриншот с youtube.com

Леонид Куравлев сыграл десятки ролей и озвучил несколько мультфильмов.

В 1955 году он стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова. На первом курсе Куравлева чуть было не отчислили за профнепригодность, но на последних курсах он оказался среди лучших и дебютировал в кино. В 1960 году Куравлев сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин".

В 1964 году он сыграл в картине Шукшина "Живет такой парень". После этой роли к нему пришел первый киноуспех.

Леонида Куравлева зрители запомнили по роли сантехника Афанасия Борщова в картине "Афоня" (1975) Георгия Данелии. Этот фильм стал лидером советского проката того года: ее посмотрели 62 миллиона зрителей.

Кроме этого, Леонид Куравлев исполнил запоминающиеся роли в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Вий", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

Актер продолжал активно сниматься в кино вплоть до 2015 года.