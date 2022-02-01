Вт, 1.02.2022
По моему мнению, неадекватно и безвкусно предлагать "Евровидению" дешевую шуточную песню. Я прослушал шуточные песни, отобранные для полуфинала, и в большинстве своем в них нет ничего. Мне не было смешно. Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий
Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий

Не беременна в 16, или В детском саду нужно половое просвещение

ФОТО: Roman ChazovShutterstock

​"Это разврат", "Вы рушите традиционные ценности", "Вот в советские времена никто о сексе не говорил, поэтому девочки в 16 не ходили беременные", "Насильников растите", "Педофилы, горите в аду", - это лишь самая "милая" часть того, что обычно появляется в комментариях под любым упоминанием полового просвещения для детей и подростков.

На уроках полового воспитания рассказывается об интимной жизни и физиологии человека – то есть о том, с чем мы сталкиваемся всю нашу жизнь от и до. Однако вот незадача – к прилагательному "интимный" с прочностью клея "Момент" прилип синоним "постыдный", закрыв собой весь обзор. Казалось бы, ну и ладно, семьи создаются, дети рождаются, инстинкты берут свое. И вот тут мы плавно подобрались к тому, что половое просвещение – это не только про секс. Это вообще может быть не про секс – достаточно и других тем, на которые необходимо говорить с маленького возраста.

Почему это так важно? Приведу в пример небольшую статистику:

  1. Примерно каждый пятый ребенок становится жертвой сексуальных домогательств и насилия в разных формах.
  2. В 90% случаев дети, перенесшие сексуальное насилие, знали людей, которые посягнули на их безопасность.
  3. Каждый третий малыш, подвергшийся насилию, никогда об этом не рассказывает.

Помимо насилия, незнание основ "науки об интиме" приводит к различного рода заболеваниям – как физическим, так и психологическим – и неумению выстраивать любого рода взаимоотношения.

О чем же говорить на уроках полового воспитания, если не показывать порнофильмы и не рассматривать учебники по камасутре?

Дошкольники

В возрасте двух-трех лет ребенка нужно учить "правилу трусиков" – по англоязычной аббревиатуре PANTS. Что это значит?

Pprivates are private (приватное остается приватным) – интимные части тела, находящиеся под нижним бельем, принадлежат только тебе, и их можно позволять осматривать и трогать только родителям или опекунам и врачу в присутствии родителей или опекунов;

Aalways remember your body belongs to you (всегда помни, что твое тело принадлежит только тебе) – никто другой не имеет права что-либо делать с твоим телом;

Nno means no (нет значит нет) – твои личные границы принадлежат только тебе. Ты имеешь право отказывать в прикосновениях, объятиях и пр. даже самым близким родственникам, если тебе сейчас не хочется контакта. Здесь нужно небольшое пояснение для родителей. Вспомните, с каким трудом в школе заучивались исключения из правил, а многие до сих пор их не осилили. А ведь это даже не школьник, это трехлетний ребенок. Поэтому если неприятной тете он обязан подставлять щеку для поцелуя, терпеть трепание по голове от родственника, увиденного первый раз в жизни, и смиренно ждать, когда его выпустят из ненавистных объятий, то почему он должен сопротивляться прикосновениям незнакомца, который, возможно, выглядит и пахнет приятнее, чем те, с кем родители заставляли контактировать;

Ttalk about secrets that upset you (делись секретами, которые тебя тяготят) – есть хорошие и плохие секреты. Например, если кто-то сделал тебе неприятно, нарушил любое из предыдущих правил и назвал это "нашим маленьким секретиком", то о таких секретах всегда надо рассказывать близким;

Sspeak up, someone can help (расскажи, и тебе помогут) – тебя не будут ругать и наказывать за плохие секреты. Вот этим людям – мама, папа, бабушка, воспитательница и т. д. – ты всегда можешь рассказать правду, и они тебе обязательно помогут.

Позволю себе добавить шестое правило – терминология. Да, нормальные, адекватные термины для всех частей тела, потому что чаще всего у ребенка есть глазки, носик, ручки, шейка, и вдруг откуда ни возьмись - перчик, конфетка, свистулька, солнышко, краник… Что в этом плохого? Вот вам реальная история. Приходит девочка в детский садик, сидит задумчивая в уголке, аппетита нет. Воспитательница спрашивает, что случилось, а девочка ей на ушко шепчет: "Витя у меня вчера печеньку кушал и маме сказал не говорить, я тебе по секрету рассказала". Звучит вполне себе безобидно, в саду по сто раз на дню вопли и крики из-за того, что кто-то у кого-то конфету отобрал. Только вот что касается этой истории, то через много лет всплывает факт, что Витя – это сорокалетний мамин брат и на глютен у него аллергия. Да, вы все правильно поняли.

В этом возрасте занятия по половому воспитанию стоит проводить совместно с родителями, чтобы формировать общие представления и доверие в семье.

Младшие классы

Снова проговорить "правило трусиков", добавив к нему правило "поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой". Тебя нельзя трогать – но и других трогать тоже нельзя.

Также в этом возрасте дети становятся более самостоятельными, многие начинают ездить на ночевки к друзьям и в детские лагеря, поэтому стоит затронуть тему личной гигиены – как правильно мыться, почему это важно и к чему приведет неправильный уход.

Повторить терминологию. Помимо рассказанного в прошлой части, это поможет детям воспринимать части себя не как что-то постыдное, а как естественное, любить свое тело и уважать чужое. А также, что очень важно, поможет предотвратить проблемы со здоровьем, ведь инфекции и заболевания "там" передаются не только половым путем и могут возникнуть в любом возрасте. Но вот если тема половых органов будет преподноситься исключительно как табу, то и ребенку будет стыдно признаться в дискомфорте или боли.

Средняя школа

На тему личных границ можно говорить бесконечно, и в возрасте, когда начинают происходить гормональные изменения – тем более. Ведь если с чужими дядями-тетями все понятно, то как вести себя с одноклассниками и одноклассницами, которые начали так резко меняться и вызывать интерес? Вспоминаем все те же детсадовские правила – да, они работают в любом возрасте. А еще вы теперь достаточно взрослые ребята и можете в большинстве случаев легко пользоваться устной или письменной речью. Очень хочется дернуть вон ту симпатичную девочку за лямку лифчика? Без проблем – спроси, дождись ответа.

Кстати об ответах. В средней школе пора подробнее поднимать тему культуры согласия, и в этом возрасте опять же это совсем не про секс, а про любое вторжение в личные границы. В период полового созревания очень важно уяснить, что согласие – это только трезвое, четкое, уверенное "да", сказанное без давления и манипуляций.

Также необходимо обговорить опасность гендерных ролей в том аспекте, в котором девочки представлены как недоступные принцессы в высоких башнях, а мальчики выступают в роли рыцарей, завоевывающих сердце прекрасной дамы. Если честно, меня передергивает от этой псевдоромантики в кино, когда она ему отказывает, но он не сдается и продолжает преследовать ее, дежурит под окнами дома и офиса, заваливает письмами и букетами, а в конце притягивает к себе, она сначала вырывается, но он крепко сжимает ее в своих объятиях и крепко целует. Зал смахивает слезы умиления и аплодирует стоя. Только вот жизнь, увы, не съемочная площадка, и в темном подъезде вас будет ждать не Бен Барнс под ручку с Тимоти Шаламе, а Васян из соседнего двора. И это еще повезет, если он окажется интеллигентным мальчиком.

Поэтому даже если в меня сейчас прилетит куча камней за то, что я пропагандирую убийство романтики, я продолжу стоять на своем. И девочки, и мальчики должны научиться говорить "да" и "нет" тогда, когда они действительно имеют в виду "да" и "нет", и перестать играть чувствами друг друга, потому что "девочка должна быть недоступной", а "мальчик должен завоевывать". Никто никому ничего не должен.

Меняющееся тело несет за собой и изменения в уходе за ним, поэтому стоит напомнить и об усиленной гигиене. А также поговорить о МЕНСТРУАЦИИ – самой страшной теме всех времен и народов. Я правда не понимаю, почему эта тема настолько табуирована, что о ней даже думать можно только шепотом. Нет, я не говорю о том, что об этом нужно сообщать каждому встречному, здесь идет речь о несотворении культа сатаны из естественного процесса.

Лично на моей психике оставила очень даже сочный отпечаток ситуация, когда я в возрасте 13-14 лет выкидывала аккуратно завернутую в упаковку прокладку, моя бабушка это увидела, сделала страшные глаза и быстрым шепотом приказала заворачивать все еще в лист старой газеты. А лучше в два. У нас же в квартире живут папа и дедушка – вдруг они снимут крышку с мусорного ведра и увидят содержимое. После этого я переживала и за то, что теперь по газетке все догадаются, мы же ничего больше так не заворачиваем. Или вообще – пока я буду возиться на кухне с газетой, кто-нибудь зайдет и спросит, что я делаю. И пока мои сверстники страдали от страха темноты или высоты, моей фобией было выбрасывать прокладки в мусорное ведро. Конечно, я не рассказала никому об этой ситуации – стыдно же. Поэтому (снова слышу свист летящих в меня камней) об этом можно и нужно говорить. Да, и с мальчиками тоже, например, чтобы потом мужчины на полном серьезе не разглагольствовали о том, что у нормальных девушек, ведущих скромный образ жизни, месячных не бывает. К сожалению, это тоже не фейковая история.

Ну и, конечно, в этом возрасте уже начинает происходить частичная сепарация от родителей, чаще всего мама с папой перестают быть доверенными лицами подростков, поэтому в этот момент необходимо узнать о том, что ты не остаешься один на один со своими проблемами и страхами. Например, в Латвии действует кризисный и консультационный центр Skalbes с круглосуточным телефоном доверия 116123.

Старшеклассники

В идеальном мире все описанное ранее вызубрено к 15-16 годам назубок, все живут в уважении друг к другу, и остается поговорить только на "пикантные" темы.

В неидеальном мире все проговаривается снова, но уже более взрослым языком, однако финал предполагается таким же.

Да, с подростками важно и нужно говорить о сексе. Дорогие родители, ваши деточки уже давно не деточки, и чем больше вы будете делать из секса таинство сатанинского культа, тем меньше вы будете знать. Это в лучшем случае. А в худшем – привет, подростковые беременности, аборты в ванной у подружки и букеты ЗППП. Ну и вообще, запретный плод сладок. Так если все равно чему быть, того не миновать, то, может, стоит помочь подрастающему поколению избежать ошибок и бед? Я считаю, что с подростками нужно открыто и честно говорить о контрацепции, а также сделать ее доступной. Ну и со взрослыми, конечно, было бы неплохо проводить беседы. Например, о том, что если подростки покупают презервативы, то их нужно не осуждать, а поощрять.

И, конечно, личные границы и концепция согласия – без них никуда в любой из тем, а в этой – особенно.

И снова о родителях. Довольно популярно мнение о том, что просвещением такого рода должны заниматься дома, а не устраивать "групповушку" в школе. Так вот дети, а особенно подростки, считают это чистой воды кринжем. И я не могу с ними не согласиться. Ну вспомните себя. Я уверена, только единицам не хотелось умереть в такие моменты. И вообще, ведь тогда и математику, и историю можно учить дома. Но проблема не только в нехватке времени, но и в том, что далеко не у всех есть необходимое образование, чтобы донести информацию до детей просто и доступно, и более того – чтобы дети ее восприняли. Поэтому давайте в вопросах жизни и здоровья полагаться на профессионалов.

Так вот, уважаемые взрослые, детям очень нужно половое просвещение. И, не дожидаясь комментариев в стиле "а у тебя самой-то дети есть?" или "вот родишь - поймешь", скажу сразу: да, у меня нет детей. Но... Я была ребенком. Я была подростком. Я росла без уроков полового просвещения в среде с тысячами табуированных тем, и это повлекло за собой последствия, которых можно было легко избежать.

Поэтому я желаю нынешним детям стать мудрее, чем предыдущие поколения.


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