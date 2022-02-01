Не беременна в 16, или В детском саду нужно половое просвещение

Поэтому даже если в меня сейчас прилетит куча камней за то, что я пропагандирую убийство романтики, я продолжу стоять на своем. И девочки, и мальчики должны научиться говорить "да" и "нет" тогда, когда они действительно имеют в виду "да" и "нет", и перестать играть чувствами друг друга, потому что "девочка должна быть недоступной", а "мальчик должен завоевывать". Никто никому ничего не должен.

Меняющееся тело несет за собой и изменения в уходе за ним, поэтому стоит напомнить и об усиленной гигиене. А также поговорить о МЕНСТРУАЦИИ – самой страшной теме всех времен и народов. Я правда не понимаю, почему эта тема настолько табуирована, что о ней даже думать можно только шепотом. Нет, я не говорю о том, что об этом нужно сообщать каждому встречному, здесь идет речь о несотворении культа сатаны из естественного процесса.

Лично на моей психике оставила очень даже сочный отпечаток ситуация, когда я в возрасте 13-14 лет выкидывала аккуратно завернутую в упаковку прокладку, моя бабушка это увидела, сделала страшные глаза и быстрым шепотом приказала заворачивать все еще в лист старой газеты. А лучше в два. У нас же в квартире живут папа и дедушка – вдруг они снимут крышку с мусорного ведра и увидят содержимое. После этого я переживала и за то, что теперь по газетке все догадаются, мы же ничего больше так не заворачиваем. Или вообще – пока я буду возиться на кухне с газетой, кто-нибудь зайдет и спросит, что я делаю. И пока мои сверстники страдали от страха темноты или высоты, моей фобией было выбрасывать прокладки в мусорное ведро. Конечно, я не рассказала никому об этой ситуации – стыдно же. Поэтому (снова слышу свист летящих в меня камней) об этом можно и нужно говорить. Да, и с мальчиками тоже, например, чтобы потом мужчины на полном серьезе не разглагольствовали о том, что у нормальных девушек, ведущих скромный образ жизни, месячных не бывает. К сожалению, это тоже не фейковая история.

Ну и, конечно, в этом возрасте уже начинает происходить частичная сепарация от родителей, чаще всего мама с папой перестают быть доверенными лицами подростков, поэтому в этот момент необходимо узнать о том, что ты не остаешься один на один со своими проблемами и страхами. Например, в Латвии действует кризисный и консультационный центр Skalbes с круглосуточным телефоном доверия 116123.

Старшеклассники

В идеальном мире все описанное ранее вызубрено к 15-16 годам назубок, все живут в уважении друг к другу, и остается поговорить только на "пикантные" темы.