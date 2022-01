Не беременна в 16, или В детском саду нужно половое просвещение

О чем же говорить на уроках полового воспитания, если не показывать порнофильмы и не рассматривать учебники по камасутре?

Дошкольники

В возрасте двух-трех лет ребенка нужно учить "правилу трусиков" – по англоязычной аббревиатуре PANTS. Что это значит?

P – privates are private (приватное остается приватным) – интимные части тела, находящиеся под нижним бельем, принадлежат только тебе, и их можно позволять осматривать и трогать только родителям или опекунам и врачу в присутствии родителей или опекунов;

A – always remember your body belongs to you (всегда помни, что твое тело принадлежит только тебе) – никто другой не имеет права что-либо делать с твоим телом;

N – no means no (нет значит нет) – твои личные границы принадлежат только тебе. Ты имеешь право отказывать в прикосновениях, объятиях и пр. даже самым близким родственникам, если тебе сейчас не хочется контакта. Здесь нужно небольшое пояснение для родителей. Вспомните, с каким трудом в школе заучивались исключения из правил, а многие до сих пор их не осилили. А ведь это даже не школьник, это трехлетний ребенок. Поэтому если неприятной тете он обязан подставлять щеку для поцелуя, терпеть трепание по голове от родственника, увиденного первый раз в жизни, и смиренно ждать, когда его выпустят из ненавистных объятий, то почему он должен сопротивляться прикосновениям незнакомца, который, возможно, выглядит и пахнет приятнее, чем те, с кем родители заставляли контактировать;

T – talk about secrets that upset you (делись секретами, которые тебя тяготят) – есть хорошие и плохие секреты. Например, если кто-то сделал тебе неприятно, нарушил любое из предыдущих правил и назвал это "нашим маленьким секретиком", то о таких секретах всегда надо рассказывать близким;

S – speak up, someone can help (расскажи, и тебе помогут) – тебя не будут ругать и наказывать за плохие секреты. Вот этим людям – мама, папа, бабушка, воспитательница и т. д. – ты всегда можешь рассказать правду, и они тебе обязательно помогут.