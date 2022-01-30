Вс, 30.01.2022
К многократно упомянутым 800 в данный момент еще не приближаемся. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Видео ⟩ Московская школьница упала с 22-го этажа и выжила

ФОТО: AFP / Scanpix

В Москве ученица восьмого класса выжила после падения с 22-го этажа, пишет РИА "Новости". 

Портал "Известия" опубликовал видео с места падения 14-летней девочки.

На кадрах видно, что под окнами дома сформировались сугробы. Предположительно, именно это и спасло школьницу.

По информации РИА "Новости", девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она вместе с друзьями была на вечеринке, подошла к окну и выпала из него.

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Девочка не получила тяжелых травм, отделавшись царапинами и сотрясением мозга.


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