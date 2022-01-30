Видео ⟩ Московская школьница упала с 22-го этажа и выжила
В Москве ученица восьмого класса выжила после падения с 22-го этажа, пишет РИА "Новости".
В Москве ученица восьмого класса выжила после падения с 22-го этажа, пишет РИА "Новости".
Портал "Известия" опубликовал видео с места падения 14-летней девочки.
На кадрах видно, что под окнами дома сформировались сугробы. Предположительно, именно это и спасло школьницу.
По информации РИА "Новости", девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Она вместе с друзьями была на вечеринке, подошла к окну и выпала из него.
Девочка не получила тяжелых травм, отделавшись царапинами и сотрясением мозга.