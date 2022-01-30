Вс, 30.01.2022
Я очень хотела бы, чтобы этот документ выбросили в мусорник и нашли кого-то, кто знает, что он делает, и пусть он и напишет. Солвита Олсена, доцент медицинского факультета Латвийского университета
Солвита Олсена, доцент медицинского факультета Латвийского университета
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Washington Post: Из Киева вывезены секретные документы украинской разведки

Владимир Зеленский ФОТО: EPA/Scanpix

Украинская разведка вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве в безопасное место на западе страны, пишет газета The Washington Post.

Издание указывает, что вывоз секретных документов, а также приобретение оружия у союзников, свидетельствует о том, что Украина допускает вероятность вторжения России и готовится к войне.

В то же самое время неназванное по имени должностное лицо США заявила газете, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные чиновники оценивают вероятность вторжения России по разному.

По его словам, советники Зеленского рассказывают президенту что-то одно, а военные и разведка сообщают совсем другое.

Россия переместила на границу с Украиной более 100 000 военнослужащих, а также танки, артиллерию и ракеты, однако планы по вторжению отвергают.


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