Washington Post: Из Киева вывезены секретные документы украинской разведки

Издание указывает, что вывоз секретных документов, а также приобретение оружия у союзников, свидетельствует о том, что Украина допускает вероятность вторжения России и готовится к войне.

В то же самое время неназванное по имени должностное лицо США заявила газете, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные чиновники оценивают вероятность вторжения России по разному.

По его словам, советники Зеленского рассказывают президенту что-то одно, а военные и разведка сообщают совсем другое.