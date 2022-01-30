Washington Post: Из Киева вывезены секретные документы украинской разведки
Украинская разведка вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве в безопасное место на западе страны, пишет газета The Washington Post.
Украинская разведка вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве в безопасное место на западе страны, пишет газета The Washington Post.
Издание указывает, что вывоз секретных документов, а также приобретение оружия у союзников, свидетельствует о том, что Украина допускает вероятность вторжения России и готовится к войне.
В то же самое время неназванное по имени должностное лицо США заявила газете, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные чиновники оценивают вероятность вторжения России по разному.
По его словам, советники Зеленского рассказывают президенту что-то одно, а военные и разведка сообщают совсем другое.
Россия переместила на границу с Украиной более 100 000 военнослужащих, а также танки, артиллерию и ракеты, однако планы по вторжению отвергают.