По прогнозам экспертов, омикрон затронет каждого третьего жителя Латвии

Например, в больнице Страдиня сейчас болеют или находятся в карантине 150 работников. А учитывая, что в эту волну в стационары непосредственно из-за ковида попадает все меньше пациентов - они поступают или с другими болезнями, которые обострил вирус, или же заражаются уже в больнице, - сфера готовится к тому, что вскоре во всех отделениях придется заботиться о зараженных пациентах.

Самый плохой сценарий предусматривает, что вся больница Страдиня может стать ковидным госпиталем. Однако напряжения в правительстве и коридорах Сейма нет.

Настроение политиков свидетельствует о том, что более строгие ограничения не получат поддержки. В отличие от ситуации перед предыдущей волной, не столь громко звучат и предостережения экспертов.

Например, представитель SPKC Юрий Перевощиков указал, что на прошлой неделе в стационарах лечилось 719 пациентов, прирост составил 14%, но их по-прежнему было на 55% меньше, чем во время предыдущей волны.

В ближайшие недели ситуация ухудшится. По данным Минздрава, в больницы попадает примерно 3% заболевших. Таким образом, из зарегистрированных за сутки 9 тысяч зараженных в больницу через две недели попадут 270 пациентов.

Директор NMPD Лиене Ципуле отмечает, что растет число вызовов именно к ковидным пациентам, в том числе к детям, заболевшим Covid-19, и их госпитализируют чаще, чем это было в волну дельты.

Пока что больше болеют подростки и дети, так как эпицентрами омикрона стали школы. Они в больницы попадают и с другими вирусами, которые стали активнее распространяться в обществе. Однако система здравоохранения к ним приспособилась, и если ситуация продолжит ухудшаться, заболевших ковидом детей разместят и в региональных больницах, а в Детскую больницу будут везти только в тяжелейших случаях.

При самом оптимистичном сценарии больницам одновременно придется лечить 2500 ковидных больных, при пессимистичном - 5000.

По словам эпидемиолога Никиты Троянского, кривая заболеваемости продолжит расти до середины февраля.

Официальная статистика этого, скорее всего, не покажет, так как всех лаборатории проверить не смогут, но в день может быть до 27 тысяч новых случаев заражения.

При набранном сейчас темпе омикрон в эту волну может заразить каждого третьего жителя Латвии. Столь огромное число одновременно заболевших людей в очередной раз перегрузит систему здравоохранения. Однако массово болеющие работники парализуют и другие сферы.

Если прогнозы заболеваемости исполнятся, бизнес и учреждения закроют двери, так как некому будет работать. В данный момент невозможно прогнозировать, что нанесет больший ущерб экономике - ограничения для снижения заболеваемости или неограниченная заболеваемость.

"Это будет тот же локдаун, который введет сам омикрон. Но здесь важно, чтобы люди, которым установлена самоизоляция или статус контактного лица, соблюдали эти условия", - указала директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Прогнозы экспертов о поведении омикрона основаны на том, как он вел себя в других странах. И политики, обещая послабления, воодушевились от действий, например, Великобритании. Но не все так просто.