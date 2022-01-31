Пн, 31.01.2022
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Санита Янка, директор департамента здравоохранения Минздрава

Какое имущество оставил Куравлев своим детям?

Леонид Куравлев ФОТО: Кадр из видео

Народный артист Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни в хосписе. Издание "Комсомольская правда" указывает, что задолго до своей смерти актер составил завещание, а потому имущественных споров быть не должно.

Последние годы жизни актера и его отношения с детьми

Последние недели Леонид Вячеславович находился под наблюдением врачей, а последние полгода провел в частном пансионате для пожилых людей. Супруга Леонида Куравлева Нина умерла 10 лет назад. Вместе они прожили 52 года. Тогда ее "супружеская половина" от всей недвижимости отошла мужу и детям.

Напомним, в браке у Куравлевых родилось двое детей. Дочери Екатерине сейчас 59 лет, она по образованию психотерапевт, своих детей нет, с мужем в разводе. После смерти матери женщина переехала в квартиру к отцу. Она помогала ему. Жили они дружно, хотя ранее в СМИ холили слухи, что между ними был холод. Но это не так, Куравлев с дочерью ладил, а она старалась за ним ухаживать. 

Сыну актера Василию сейчас 44 года. Он - преподаватель в университете и ведет свой бизнес. Он тоже часто навещали отца.

Еще до пандемии у Леонида Вячеславович начались проблемы со здоровьем. Решение отправить Куравлева в пансионат принималось всей семьей, сам актер не был против. Ведь так актер мог быть постоянно под присмотром медперсонала, бывать на свежем воздухе и заниматься лечебной физкультурой. В домашних условиях Екатерина и Василий не могли это обеспечить. 

Чем владел Леонид Куравлев?

В начале 2000-х Куравлеву дали 5-комнатную квартиру в самом центре Москвы (на четвертом этаже в Доме на набережной). "Комсомольская правда" отмечает, что похожая 5-комнатная квартира в этом доме стоит - от 82 миллионов рублей (946 тысяч евро). Также у Леонида Куравлева была дача в дальнем Подмосковье стоимостью около 10 миллионов рублей (115 тысяч евро). У актера были некоторые накопления.

Журналисты подчеркивают, что все имущество будет поделено между сыном и дочерью в равных долях. По словам друзей Куравлева, он давно составил завещание. Согласно документу, все будет разделено между сыном и дочерью. Отмечается, что у Василия, и у Екатерины есть своя жилплощадь.


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