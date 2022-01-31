Анрийс Лембергс попросит арестовать принадлежащее ему и его сестре имущество

Такая просьба будет высказана, так как во время рассмотрения дела в первой инстанции потенциально конфискуемое имущество - доли капитала или акций более 30 предприятий - несмотря на публично выраженное, никогда не было арестовано, а передано "в неконтролируемое управление" швейцарскому адвокату Рудольфу Мерони, агентству LETA пояснил Анрийс Лембергс.

В своем сообщении для прессы он пишет, что изначальное решение об аресте имущества никогда не было признано и выполнено за рубежом, хотя об этом были информированы и прокуроры, и суд первой инстанции.

Анрийс Лембергс считает, что независимо от того, какая принадлежность имущества будет определена в окончательном решении по этому уголовному процессу, имеющийся сейчас в деле механизм решения имущественных вопросов является "иллюзорным, дефективным и не достигает предусмотренной цели". В результате, у якобы арестованного имущества, но фактически - находящемуся во владении Мерони и контролируемыми ими компаний, незаконно меняются собственники и сознательно уменьшается стоимость.

Если в настоящее время было бы необходимо исполнить решение, в отношении возвращения арестованного имущества собственникам или его конфискации, это было бы невозможно, заявил Анрийс Лембергс.

Он указал, что единственный способ обеспечить исполнение решения, каким бы он ни был, немедленно принять решение об аресте имущества латвийских и иностранных компаний, обеспечивая признание и исполнение этого решения также в соответствующих иностранных государствах согласно их нормативным актам.

Рижский окружной суд начнет рассматривать апелляцию по делу экс-мэра Вентспилса 1 февраля.

Как уже сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.